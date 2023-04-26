قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



بوغوتا: أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأربعاء تعديلا يشمل سبعة من وزرائه، بعد اعتراض أفراد في ائتلافه الحكومي على مشاريع إصلاح عدة تقدّم بها.

وقال بيترو في بيان "اليوم نضع تشكيلة جديدة ستساعد في تعزيز برنامج الحكومة".

وشملت التعديلات على وجه الخصوص وزراء الداخلية والمال والصحة.

وكان بيترو دعا الى استقالة حكومته بأكملها في ظل صعوبات تواجهها لإقرار مشاريع قوانين تطرحها في الكونغرس، حسبما أفاد ثلاثة وزراء وكالة فرانس برس أمس.

وهذه الدعوة التي أكدها مسؤولون كبار شرط عدم كشف هويتهم، لم يتمّ إضفاء الطابع الرسمي عليها من قبل بيترو، أول رئيس يساري للبلاد.

الا أنه كان تحدّث الثلاثاء عبر تويتر عن "تعديل حكومي" بعدما وضع حدا للتحالفات مع الأحزاب التقليدية الرئيسية.

وقال بيترو الأربعاء إن البرنامج الذي انتخب على أساسه في صيف 2022 يلحظ "خريطة طريق لتحقيق التغيير الذي صوّت لأجله ملايين الكولومبيين والكولومبيات".

وعلى رغم "التزام لصالح الحوار" مع تحالف حكومي منفتح على الوسط واليمين المعتدل، الا أن ذلك لقي رفض "بعض السياسيين التقليديين" وفق بيترو الذي شدد على أنه سيثابر على "برنامجنا ودعوتنا للاتفاقات الوطنية الكبرى".