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كراكاس: أفادت مصادر مختلفة أن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو "أرغم" مساء الاثنين على مغادرة كولومبيا بعد ساعات قليلة على إعلان وصوله إلى هذا البلد للمشاركة في مؤتمر دولي حول فنزويلا.

وقال مصدر في المعارضة طلب عدم الكشف عن اسمه إن بوغوتا "أرغمت" غوايدو على المغادرة مضيفا أن المعارض بات على متن "رحلة تجارية" متوجهة إلى الولايات المتحدة، من دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.

وأكدت السلطات الكولومبية التي تحدثت عن "دخول غير مناسب" إلى أراضيها أن غوايدو "اقتيد إلى مطار إل دورادو (بوغتا)" على ما جاء في بيان نشر مساء الاثنين.

بمبادرة من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ستجتمع حوالى 20 دولة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا الثلاثاء في بوغوتا في محاولة لاحياء المفاوضات التي بوشرت في المكسيك في آب/اغسطس 2021 لكنها توقفت منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. لكن لا المعارضة ولا السلطة في فنزويلا دعيتا إلى المشاركة.

وكتب غوايدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي "وصلت للتو إلى كولومبيا على غرار ملايين الفنزويليين قبلي، سيرا" في إشارة إلى سبعة ملايين فنزويلي فروا من بلادهم بسبب الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

ولم يوضح غوايدوا كيف عبر الحدود لكن يسهل المرور إلى كوكوتا في شمال شرق كولومبيا الواقعة عن حدود فنزويلا الغربية.

ويمنع على المعارض رسميا مغادرة فنزيولا وتطاله عدة إجراءات قضائية في بلاده إحداها بتهمة "الخيانة".