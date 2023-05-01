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الرياض: وصلت سفينتان أميركية وسعودية إلى المملكة الإثنين حاملتين نحو 500 مدني من جنسيات عدّة من السودان الذي يشهد معارك منذ أكثر من أسبوعين، وفق ما أفادت مصادر سعودية.

ونظّمت السعودية، ودول أخرى عبر المملكة، عمليات إجلاء شملت آلاف المدنيين والدبلوماسيين منذ اندلاع النزاع في السودان في 15 نيسان/أبريل.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بوصول "سفينة أميركية تحمل على متنها 308 أشخاص من رعايا 12 دولة تم إجلاؤهم من السودان".

وصرّح مسؤولان مطّلعان على العملية أنّ هناك 105 أميركيين على متن السفينة، إلى جانب أكثر من مئة سوداني وآخرين من 15 دولة أخرى.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان وصول 171 شخصاً على متن السفينة "أبها" إلى جدّة أيضاً الإثنين، بينهم 41 سعودياً ومواطني دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونظّمت الولايات المتّحدة منذ الجمعة ثلاث قوافل برية إلى بورتسودان على البحر الأحمر (850 كيلومترًا شرق الخرطوم) ووصلت القافلة الثالثة الإثنين، وفق ما قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين.

وتمكّن نحو ألف مواطن أميركي من مغادرة السودان بتسهيل من حكومة بلادهم، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد.

وأجلت السعودية حتى الأحد أكثر من خمسة آلاف شخص من السودان، بمن فيهم 184 سعوديًا ورعايا آخرين من مئة جنسية، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.

المعارك محتدمة

وغرق السودان في الفوضى منذ اندلع في منتصف نيسان/ابريل صراع دام على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقّب "حميدتي".

وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلاً و4599 جريحاً، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

واتفق الطرفان مساء الأحد على تمديد الهدنة الهشّة لـ72 ساعة إضافية، لكن لا تزال المعارك محتدمة، وفق شهود.