قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: بدأ العراق الخميس عمليات إجلاء جماعية لمواطنيه العالقين في السودان بسبب الاقتتال هناك مع وصول طائرتين عسكريتين لوزارة الدفاع الى بورتسودان الساحلية.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم وصول طائرتين الى مدينة بورتسودان الساحلية مخصصتين لإجلاء ابناء الجالية العراقية من السودان واعادتهم الى بلدهم.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان تابعته "ايلاف" إن "الطائرتين المخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان وصلتا إلى بورتسودان لنقل المواطنين العراقيين هماك والبالغ عددهم حوالي 300 شخصا.



ومنذ امس توافد توافد أبناء الجالية العراقية إلى موقع الإجلاء في منطقة المنشية بالقرب من مقر الامم المتحدة في الخرطوم لنقلهم الى بورتسودان فيما تم تقديم الدعم الإنساني لعائلات من دول عربية ضمن رحلة الإجلاء العراقية التي توجهت الى ميناء بورتسودان الساحلي.



ومن جهته أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على الجهات الأمنية المختصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين وإعادتهم إلى بلدهم بالسرعة الممكنة.



وكانت السعودية قد تمكن من اجلاء مقيمين من عدة دول بينهم ثلاثة أشخاص من العراق حيث تواجه عمليات الإجلاء تحديات توفير الحماية للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم وكيفية نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان.



وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان للمساعدة في عمليات الإجلاء التي تقوم بها الدول من الميناء الخاص بالمنطقة.

وقبل أيام قتل عراقي من جراء الاشتباكات المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع فيما نفذت الخارجية العراقية 3 مراحل من عمليات إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين العراقيين من السودان كانت الأولى إجلاء طاقم السفارة في الخرطوم والثانية إجلاء 14 عراقيا أما في المرحلة الثالثة فقد أجلي 5 أفراد يشكلون عائلة عراقية..

ترسيخ السلام في السودان

واليوم اكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد استعداد بلاده لتقديم الدعم من أجل ترسيخ أسس السلام في السودان.

واعرب الرئيس رشيد خلال اجتماعه مع السفير السوداني لدى العراق عبد الرحيم سر الختم عبد الرحمن عن قلقه للوضع في السودان مشيرا إلى أن شعبه يستحق حكومة منتخبة وقوية تعمل من أجل الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات وتحقيق تطلّعاته المشروعة كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "ايلاف".

وعبّر عن أمله بوقف القتال في السودان وحل المشاكل بالطرق السلمية والحوار بين الأطراف السياسية وبما يعزز الأمن ويحفظ السلم الأهلي.

كما اكد استعداد العراق لتقديم الدعم من أجل ترسيخ أسس السلام هناك لافتا إلى أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين العراقيين المقيمين في السودان وتسهيل عملية إجلائهم وعودتهم إلى العراق بسلام.

بدوره قدم السفير شرحا وافيا عن الأوضاع والتطورات التي تشهدها جمهورية السودان.

يشار الى ان عمليات اجلاء العراقيين من الخرطوم تجري بالتنسيق مع سفارات العراق في الخرطوم وأبو ظبي والقاهرة .