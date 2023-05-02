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إيلاف من لندن: وصفت الأميرة البريطانية النظام الملكي بأن له "فوائد طويلة الأمد" تساعد على توفير "الاستقرار" في المملكة المتحدة.

وفي مقابلة تلفزيونية نادرة، تحدثت الأميرة آن شقيقة العاهل البريطاني الوحيدة، عن مستقبل الملكية وقالت "إنها لحظة" لإجراء مناقشات حول الملاءمة في تنفيذ احتياجاتنا.

اضافت الأميرة آن (72 عاما) في مقابلة واسعة النطاق مع قناة سي ب ي سي نيوز الكندية CBC News الكندية هي الوحيدة من كبار أفراد العائلة الملكية التي أجرت مقابلة قبل احتفالات التتويج، أيضًا عندما يتعلق الأمر بالملك فاننا نعرف الجواب حول دوره ومسؤولياته، وأن وظيفتها هي شخصيا تظل دورًا داعمًا له.

نظام ملكي مقلّص

وأثار مراسل (سي بي سي)، أدريان أرسينولت، في سؤال: فكرة نظام ملكي مقلص أو مرشّق، وقال إنه من الصعب تخيل كيف سيكون للأميرة آن البالغة من العمر 72 عامًا الوقت الكافي للقيام بمزيد من العمل.

فأجابت الأميرة آن: "حسنًا، أعتقد أن فكرة " النظام الملكي المقلص، قيلت حين كان عدد من الناس من حول العائلة الملكية، وكانت الفكرة لها ما يبررها.

وعندما قيل للأميرة إن العالم يتغير، قالت آن: "إنه يتغير قليلاً. أعني ، لا يبدو أنها فكرة جيدة من حيث أنا الآن، يجب أن أقول. لست متأكدة تمامًا ماذا يمكننا أن نفعل أيضًا مع هذا التغيير".

وخلال المقابلة التي أجريت في قصر سانت جيمس الملكي في لندن، سُئلت الأميرة الملكية عن الأشخاص الذين لديهم أسئلة حول أهمية النظام الملكي، وقالت: "إنه أمر ليس بالضرورة أن أناقشه الآن، لكنني أعتقد أنه من الصحيح تمامًا أنها لحظة تحتاج فيها إلى إجراء هذا النقاش".

واضاف: "لكنني أود التأكيد فقط على أن النظام الملكي يوفر، مع الدستور ، درجة من الاستقرار طويل الأمد الذي يصعب تحقيقه بأي طريقة أخرى."

يشار إلى أنه نادرًا ما يتم إجراء المقابلات الملكية، لكن تعليقات الأميرة قدمت نظرة ثاقبة من أحد كبار أعضاء العائلة الملكية حول تساؤلات مهمة.

واجبات الملك

في حديثها عن دور وواجبات شقيقها الملك ، قالت: "أنت تعرف ما تحصل عليه ، لأنه كان يتدرب قليلاً ، ولا أعتقد أنه سيتغير. إنه ملتزم بمستواه الخاص. من الخدمة. سيبقى هذا صحيحًا ".

وعندما سُئلت عن دورها الاحتفالي كوصيفة حاملة لـ"العصا ذهبية" في التتويج، ومهمتها ان تظل تسير وراء الملك تشارل والملكة كاميلا بعد الاحتفال، قالت الأميرة آن مازحة: "قلت" نعم، ورضيت المهمة، لانها على الأقل تحل مشكلة ملابسي خلال احتفال التتويج.