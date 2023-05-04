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إيلاف من لندن: قالت شرطة العاصمة البريطانية إن الرجل الذي اعتقل الثلاثاء الماضي، خارج قصر باكنغهام محتجز الآن بموجب قانون الصحة العقلية.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاؤها في حوالي الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء بعد أن اقترب الرجل من بوابات القصر وقالت تقارير إنه ألقى عددا من العناصر التي يعتقد أنها خراطيش طلقات نارية على الأرض.

وكان الرجل البالغ من العمر 59 عامًا قد احتُجز في الأصل للاشتباه في حيازته سكينًا وذخيرة، وتم احتجازه مساء الثلاثاء، حيث نفذ الضباط تفجيرًا محكومًا عن بُعد، خارج المقر الملكي في وسط لندن.

استدعاء الشرطة

وقالت الشرطة إنه تم استدعاؤهم في حوالي الساعة 7 مساءً بعد أن اقترب الرجل من بوابات القصر وزُعم أنه ألقى عددًا من العناصر، يُعتقد أنها خراطيش طلقات نارية، على الأرض.

وقالت شرطة العاصمة في بيان إن الضباط اعتقلوا الرجل الذي زُعم أنه عُثر عليه ومعه سكين ولم يكن بحوزته سلاح ناري.

ويوم أمس الأربعاء، احتُجز الرجل بموجب قانون الصحة العقلية ونُقل إلى المستشفى. وسيبقى بكفالة أثناء تلقيه الرعاية الطبية.

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة (اسكوتلانديارد) أدي أديليكان، متحدثا في إفادة إعلامية قبل تتويج الملك يوم السبت ، إن الرجل سأل الضباط في البداية عما إذا كان يمكنه التحدث إلى جندي.

وقال أديليكان إنه عندما قال الضباط إن ذلك غير ممكن، بدأ الرجل في إلقاء الذخيرة. وقد تم تفتيشه وتبين أنه بحوزته سكين بقفل. ثم تم القبض عليه للاشتباه في حيازته سكين وذخيرة.

تنفيذ تفجير

أثناء الاعتقال، أخبر الرجل الضباط أنه يجب عليهم التعامل مع حقيبته بحذر، مما أدى إلى تنفيذ تفجير محكم في الحقيبة. وقال بيان الشرطة: "تم وضع كوردونات في مكانها بعد الحادث بعد أن تبين أن الرجل كان بحوزته حقيبة. ثم حضر المتخصصون وتم إجراء انفجار محكوم كإجراء احترازي".

وأضافت القوة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن الحادث لم يتم التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب. ولم يكن الملك تشارلز ولا الملكة القرينة كاميلا في القصر عندما وقع الحادث.

