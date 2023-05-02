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إيلاف من لندن: أعلنت شرطة سكوتلانديارد إنه ألقي القبض على رجل خارج قصر باكنغهام بعد أن ألقى ما يشتبه في أنه خراطيش طلقات نارية على أرض القصر.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنه بعد التفجير تم فرض طوق أمني احترازي خارج القصر بعد إلقاء القبض على رجل للاشتباه في حيازته سلاحًا هجوميًا، وأضافت الشرطة أن أطواقًا تم وضعها حاليًا بعد العثور على الرجل وبحوزته حقيبة مشبوهة.

كان الرجل قد اقترب من بوابات القصر، وألقى الأشياء عليه ثم تم اعتقاله في حوالي الساعة 7 مساءً.

ويأتي الحادث وسط الترتيبات التي تجري حاليا للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث يوم 6 مايو/ايار.

وقال رئيس شرطة العاصمة جوزيف ماكدونالد: "عمل الضباط على الفور لاعتقال الرجل وتم نقله إلى حجز الشرطة"، واضاف "لم ترد انباء عن اطلاق رصاص او اصابة ضباط او افراد من الجمهور".

واضاف ان "الضباط ما زالوا في الموقع والتحقيقات جارية".

