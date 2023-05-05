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موسكو: حمّل رئيس مجموعة فاغنر الروسية الجمعة رئاسة أركان الجيش الروسي المسؤولية عن سقوط "عشرات آلاف القتلى والجرحى" الروس في أوكرانيا، وذلك في رسالة تستهدف مباشرة وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو جديد "سيتحمّلون مسؤولية عشرات آلاف القتلى والجرحى تجاه أمّهاتهم وأولادهم"، وذلك بعيد ساعات على إعلانه عزمه على سحب مقاتليه اعتباراً من 10 أيار/مايو من باخموت حيث يخوضون القتال في الخطوط الأمامية لعدم تلقّيه ذخائر من الجيش.