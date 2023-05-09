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برلين: حذّر وزير الخارجية الصيني الثلاثاء من أن الصين "سترد" على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية بسبب تعاملها مع روسيا.

وقال تشين غانغ من برلين خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إن "الصين والشركات الروسية تربطهما علاقة طبيعية، علاقة تعاون. يجب ألا يتأثر هذا النوع من التعاون الطبيعي" بعقوبات أوروبية محتملة.