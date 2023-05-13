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إيلاف من لندن: نشر قصر باكنغهام الملكي البريطاني، اليوم السبت، صورة جديدة للملك تشارل الثالث مع وريثيه على العرش، النجل وليام أمير ويلز والحفيد جورج.

وكانت صورة الملك مع ابنه وحفيده التقطت في غرفة العرش بقصر باكنغهام في اليوم الذي توج فيه في كنيسة وستمنستر يوم السبت (6 مايو 2023).

ويظهر الملك في الصورة جالسًا في المنتصف على أحد كرسيي العرش لعام 1902 ، اللذين صُنعا لاستخدامهما في تتويج الملك إدوارد السابع، ولكنهما استخدما آنذاك لجلوس للملك المستقبلي جورج الخامس والملكة ماري.

وتم استخدام الكراسي أيضًا في تتويج جد الملك تشارلز، الملك جورج السادس عام 1937.

ويرتدي العاهل البريطاني، في الصورة رداء التركة وتاج الدولة الإمبراطوري، بينما يحمل صولجان الملك وصولجانه الخاص "الكرة الذهبية" بصليب.

وقال موقع (سكاي نيوز) إنه تم نشر صورة جديدة أخرى يوم الجمعة تظهر الملك والملكة مع صفحات الشرف الخاصة بهما والسيدات الحاضرات. وتم التقاطها في غرفة العرش بقصر باكنغهام في يوم التتويج، حيث ارتدى الملك مرة أخرى رداء التركة وتاج الإمبراطورية.

تم تصوير الملكة وهي ترتدي تاج الملكة ماري ورداء التركة.

يمكن رؤية الأمير جورج المبتسم في الصورة الثانية، جنبًا إلى جنب مع أحفاد الملكة فريدي باركر بولز وغوس لوبيز ولويس لوبيز وابن أخي الملكةآرثر إليوت.

وتقف الملكة كاميلا بجانب أختها أنابيل إليوت، في حين يقف الى جانب الملك، الماركيز لانسداون، الذي تم تعيينه كمرافق للملكة في عام 2022. أما صفحات الشرف الثلاث المتبقية، فتضم رالف توليماش، اللورد أوليفر تشولمونديلي ونيكولاس باركلي تقف في أقصى يسار الصورة.

والصور الجديدة، هي من عدسة المصور هوغو بيرناند، الذي التقط صور زفاف الملك والملكة في عام 2005.

ملكيون عاملون

وحسب (بي بي سي) أظهرت المجموعة الأولى من صور التتويج الرسمية الملك والملكة ، لكنها ركزت أيضًا على "أفراد العائلة الملكية العاملين"، وسلطت الضوء على أولئك الذين سيكونون في قلب الواجبات الملكية في عهد الملك تشارلز.

ومن المتوقع نشر المزيد من الصور الرسمية كجزء من مبادرة مكتب مجلس الوزراء لتزويد المباني العامة بصور فوتوغرافية للملك.

وكان نشطاء مناهضون للملكية من ميزانية المشروع البالغة 8 ملايين جنيه إسترليني ، ووصفوها بأنها "مضيعة مخزية"، مع عدم الإفصاح عن تفاصيل حتى الآن حول كيفية إنفاق الأموال.

يذكر أنه بعد عطلة نهاية أسبوع من احتفالات التتويج، أصدر الملك تشارلز رسالة مكتوبة يوم الثلاثاء قال فيها إن دعم الأمة هو "أعظم هدية تتويج ممكنة"، مضيفًا: "نشكركم، كل واحد".

