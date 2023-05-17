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في الطائرة الرئاسية الأميركية: رحّب البيت الأبيض الأربعاء بتمديد العمل لشهرين إضافيين باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، آملا في التوصل لحلٍّ "مستدام" لهذه المسألة الضرورية لامدادات الغذاء العالمية.

واعتبر مستشار الأمن القومي جايك سالفيان أن التمديد "أمر جيد" لكن "العالم يحتاج للتأكد من أن هذا المسار سيبقى قائما بشكل مستدام"، منتقدا أخذ موسكو لهذا الاتفاق "رهينة".