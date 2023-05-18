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إيلاف من لندن: بمشاركته في قمة مجموعة السبعة الكبار (G7) التي تستضيفها اليابان حاليا، اصبح ريشي سوناك أول رئيس وزراء بريطاني يزور هيروشيما.

ووصل ريشي سوناك، اليوم الخميس، إلى هيروشيما المدينة اليابانية التي أصيبت بقنبلة نووية في الحرب العالمية الثانية، للمشاركة في القمة المقررة هناك.

ونزل السيد سوناك وزوجته أكشاتا مورتي، سلم الطائرة تحت مظلة تحمل علامة بريطانيا العظمى، ومزينة من الداخل بعلم الاتحاد.



استثمارات يابانية

وعلى صلة، فإنه في حديث خلال حفل استقبال عمل في طوكيو، أشاد السيد سوناك بالعلاقة بين المملكة المتحدة واليابان ، قائلاً إنها "الأقوى على الإطلاق". ووصف طوكيو بأنها "الخلفية المثالية للاحتفال بالعلاقة المثيرة بشكل لا يصدق بين المملكة المتحدة واليابان".

وأعلن رئيس الوزراء عن ما يقرب من 18 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات الاقتصادية التي تعهدت بها الشركات اليابانية ، وأشاد بـ "التاريخ الفخور" للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال إن الاستثمار الياباني الجديد هو "تصويت ضخم على الثقة في اقتصاد المملكة المتحدة". وأضاف: "سيخلق مئات من الوظائف ذات الأجر الجيد ، وسيأتي المزيد مع بدء هذه المشاريع".

وفي حديثه، استشهد رئيس الوزراء نقاط القوة المشتركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، قائلا: "هذه الشراكات ستخلق الرخاء في كلا بلدينا".

كما انتهز الفرصة مع كبار رجال الأعمال المجتمعين حوله "لقرع الطبلة" للأعمال البريطانية. وقال إن المملكة المتحدة "مؤيدة للاستثمار بشكل لا لبس فيه"، مستشهداً بضرائب الشركات المنخفضة، ومخصصات رأس المال السخية، و"نهج ذكي ومرن للتنظيم".

