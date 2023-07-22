إيلاف من لندن: بريطانيا "العجوز" تُجدد شبابها من مداميك قلعتها البرلمانية، إذ بينما متوسط عمر النواب 51 عاماً، عشرينيون يقتحمون عضوية مجلس العموم.

ولوحظ أن نتائج الانتخابات الفرعية البرلمانية الثلاثية التي أجريت يوم الخميس لم تأت بثلاثة نواب جدد فحسب، بل أسفرت أيضًا عن انتخاب شاب صار هو "طفل مجلس العموم" الجديد.

ففي سن الخامسة والعشرين، أصبح كير ماذر من حزب العمال أصغر شخص في مجلس العموم. ولكن في غضون ساعات من فوزه، واجه انتقادات بشأن عمره، حيث قارن وزير المحاربين القدامى جوني ميرسر جيله من السياسيين بالمسلسل الهزلي (ذي إنبتوينرز ـ The Inbetweeners).



وتدور أحداث المسلسل حول مغامرات مراهق الضواحي ويليام ماكنزي (سيمون بيرد) وأصدقائه سيمون كوبر (جو توماس) ونيل ساذرلاند (بليك هاريسون) وجاي كارترايت (جيمس باكلي) في حديقة (روج بارك) الخيالية الشاملة.

ويتضمن المسلسل مواقف من الحياة المدرسية، وموظفي المدرسة غير المكترثين، والصداقة، والترابط بين الذكور، وثقافة الفتيان، والنشاط الجنسي للمراهقين.

وعلى الرغم من استقباله الفاتر في البداية، فقد تم وصفه بأنه كلاسيكي من بين أنجح المسلسلات الكوميدية البريطانية في القرن الحادي والعشرين.

وإذ ذاك، قال النائب المحافظ ميرسر إنه في حين أنه "من الجيد دائمًا إشراك أشخاص جدد في السياسة، يجب أن يكون لديك أشخاص فعلوا أشياء عملية بالفعل".



وقال لشبكة سكاي نيوز: "هذا الرجل (النائب العمالي الجديد الشاب كير ماذر) كان في جامعة أكسفورد أكثر مما كان في وظيفة".

لكن على الرغم من مخاوف النائب ميرسر، فإن النواب في مجلس العموم لم يصبحوا أصغر سناً. ففي الانتخابات العامة الأخيرة عام 2019، كان متوسط عمر النائب 51.

أدنى المستويات

وكانت أدنى مستويات النواب الصغار السن في السنوات الأخيرة بعد الانتصار الساحق لحزب العمال الجديد في عام 1997، عندما كان الرقم 49.3%. لكنها ظلت حوالي 50 منذ أواخر السبعينيات. ومنذ ذلك الحين، سيطر متوسطو العمر على مجلس العموم.

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2019، كان أكثر من نصف النواب (57.8٪) تتراوح أعمارهم بين 40 و 59، مع ما يقرب من الثلث (30٪) في الفئة الأعلى من 50 إلى 59.



ومن أصل 16 انتخابات فرعية أجريت في بريطانيا منذ ذلك الحين، أسفرت جميعها باستثناء واحدة عن انتخاب شخص أصغر سنًا.

الاستثناء من ذلك كانت سامانثا ديكسون، 57 عامًا، التي احتلت مدينة تشيستر للعمل بعد استقالة كريستيان ماثيسون، 55 عامًا، بسبب مزاعم سوء السلوك الجنسي.

وعادة ما يكون النواب الجدد، سواء تم التصويت في الانتخابات العامة أو الانتخابات الفرعية، أصغر من أسلافهم.



استقالة النواب الشباب

وفي حين أن لقب "طفل مجلس العموم Baby of the House" لا يحمل أي حقوق أو مسؤوليات لأمهات وآباء المنزل، إلا أنه يأتي مع تحديات.

ولا يزال النواب الشباب أقلية. حاليًا، 3.5٪ منهم فقط تحت سن 30.

وكانت مهاري بلاك من الحزب الوطني الاسكتلندي دخلت التاريخ عندما أصبحت أصغر نائبة يتم انتخابها منذ عام 1832 عن عمر يناهز 20 عامًا في عام 2015.

لكنها أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستتنحى في الانتخابات المقبلة 2024، وقالت إنها "تعبت" من "البيئة السامة" في وستمنستر (قصر البرلمان البريطاني).

ووصفتها السيدة بلاك، البالغة من العمر 28 عامًا الآن، قاعة البرلمان، بأنها "واحدة من أكثر أماكن العمل غير الصحية" حيث تعني "ساعات العمل غير الاجتماعية" أنها "تشعر وكأنك تقضي الكثير من حياتك هناك" ولا يمكنك "التوقف عن العمل حقًا".

وكانت ديهينا دافيسون، التي انتخبت نائبًا عن حزب المحافظين عن بيشوب أوكلاند عن عمر 26 عامًا في عام 2019، قد استقالت بالفعل.



وقالت لشبكة سكاي نيوز إنها واجهت "سيلاً من التعليقات المهينة" بصفتها نائبة أصغر سناً ، لكنها قالت إن مجلس العموم يحتاج إلى "أشخاص من جميع مناحي الحياة".

أما البرلمانية السابقة "طفلة مجلس العموم" نادية ويتومي أخذت عدة أشهر من وظيفتها كنائبة عن حزب العمال في دائرة نوتنغهام إيست نتيجة لاضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة.

لا مفاجأة

في حين أن سبب اعتلال صحتها لا علاقة له بوظيفتها، قالت إنه "ليس من الممكن" إدارتها إلى جانب واجباتها البرلمانية. وقالت لشبكة سكاي نيوز إن عدم وجود نواب أصغر سنا "ليس مفاجئا".

وقالت ويتومي: "بالنظر إلى جميع التحديات التي نواجهها ، سواء كان ذلك يتعلق بالسكن غير الآمن أو العمل أو عشرات الآلاف من الديون الطلابية، أعتقد أن هذه كلها عقبات أمام المشاركة السياسية".

وتظهر الأرقام أيضًا أنه على الرغم من أن معظم أعضاء البرلمان تجاوزوا الأربعين من العمر - إلا أن الغالبية لا تزال عديمة الخبرة نسبيًا - بغض النظر عن أعمارهم.

وفي الأخير، يشار إلى أنه في انتخابات العام 2019، كان لدى غالبية النواب البريطانيين المنتخبين أقل من خمس سنوات من الخبرة البرلمانية - مع 11٪ فقط في البرلمان قبل عام 2001.

