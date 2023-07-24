إيلاف من لندن: تم وضع الداعية الإسلامي البريطاني المتشدد أنجم تشودري في الحبس الاحتياطي بعد مثوله أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم إرهابية.

ومثل الداعية الإسلامي، وهو من إلفورد في شرق لندن أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية تتعلق بجماعة المهاجرين المحظورة.

وكان ألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 56 عامًا، يوم الاثنين الماضي- إلى جانب خالد حسين ، 28 عامًا ، الذي تم احتجازه في مطار هيثرو بعد وصوله على متن رحلة في نفس اليوم.

3 تهم

ووجهت إلى تشودري يوم الأحد ثلاث تهم بجرائم إرهابية ، بما في ذلك الادعاء بأنه "وجه أنشطة منظمة كانت معنية بارتكاب أعمال إرهابية" في 17 يوليو أو قبل ذلك التاريخ.

كما أنه متهم بالانتماء إلى منظمة المهاجرين المحظورة في نفس التاريخ أو قبله.

وأما التهمة الثالثة فهي إلقاء كلمة أمام اجتماع لتشجيع الدعم للجماعة - التي حظرتها الحكومة في عام 2010 - بين 11 يونيو/حزيران من العام الماضي و17 يوليو / تموز من هذا العام.

إلقاء محاضرات

واستمعت المحكمة إلى أنه قيل إنه ألقى محاضرات في جمعية المفكرين الإسلاميين، وهي المهاجرون "لجميع المقاصد والأغراض".

وفي المحكمة، تحدث شوداري لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه عندما ظهر في قفص الاتهام يوم الاثنين لجلسة استماع استمرت حوالي 30 دقيقة.

ومثل حسين، من إدمونتون في ألبرتا بكندا ، أمام نفس المحكمة بتهمة العضوية في نفس المنظمة المحظورة في 17 يوليو / تموز أو قبله. ولم يقدم أي منهما مناشدات لأي من التهم الموجهة إليه.

وقدم شوداري طلبًا للإفراج عنه بكفالة، ولكن تم وضع الرجلين قيد الحبس الاحتياطي قبل مثولهما التالي أمام محكمة أولد بيلي الجنائية بوسط لندن في 4 أغسطس/ آب المقبل.

