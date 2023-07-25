إيلاف من لندن: أثار مشهد جنسي في فيلم "أوبنهايمر" ذُكر فيه اقتباس من كتاب هندوسي مقدس غضباً عبر الانترنت في الهند، فيما وصفه مسؤول بأنه "هجوم لاذع" على المعتقدات الدينية للهندوس.

ويقول عدد من المنتقدين إن التعصب الديني يتزايد في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان منذ وصول الحكومة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في العام 2014.

وبدأ عرض الفيلم الذي يتناول قصة عالم الفيزياء الأميركي روبرت أوبنهايمر الذي أشرف على صنع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية (يؤدي دوره الممثل كيليان مورفي)، الجمعة في الهند فيما حظي بآراء إيجابية.

وحقق الفيلم، حوالي 600 مليون روبية (حوالى 5.71 مليون جنيه إسترليني) منذ افتتاحه في الهند يوم الجمعة ، وفقًا لشركة (وارنر بروز ديسكوفري Warner Bros Discovery).



المشهد المثير

ويُظهر أحد المشاهد أوبنهايمر "يؤدي دوره الممثل كيليان مورفي" مع عشيقته جين تاتلوك (تؤدي دورها فلورنس بيو) وهي طبيبة نفسية في الفيلم، وهي تفتح نسخة من كتاب ديني هندوسي، وتطلب منه أن يقرأ لها.

فيقرأ مورفي: "أصبحت الآن الموت، مدمّر العوالم"، وهو الاقتباس الذي ذكره أوبنهايمر عندما فجرت القنبلة النووية الأولى.

وكتب المسؤول الكبير في لجنة الإعلام المركزية في الحكومة عدي ماهوركار لمخرج الفيلم كريستوفر نولان "هذا اعتداء مباشر على المعتقدات الدينية لمليار هندوسي متسامح".

وقال ماهوركار في الرسالة التي نشر نسخة منها عبر تويتر إنّ "ذلك يرقى إلى حرب على المجتمع الهندوسي"، داعياً نولان إلى حذف المشهد.



تغريدات

وانتشرت عبر تويتر تغريدات في هذا الشأن مُرفقة بوسمي #لمقاطعة أوبنهايمر (BoycottOppenheime#) و#لاحترام الثقافة الهندوسية (#RespectHinduCulture).

واعتبرت منظمة "فيشوا هندو باريشاد" الهندوسية أنّ الفيلم كان محاولة "لشن هجوم" على المجتمع الهندوسي، مطالبةً بحذف المشهد ومعاقبة المتورطين بشدة.

وقال الناطق باسمها فينود بانسال لوكالة (فرانس برس): "على صنّاع الفيلم الاعتذار للجالية الهندوسية في مختلف أنحاء العالم بعدما جُرحت مشاعرهم".

وجاء في رسالة ماهوركار لمخرج الفيلم كريستوفر نولان التي حملت عنوان "هجوم أوبنهايمر المزعج على الهندوسية": "لا نعرف الدافع والمنطق وراء هذا المشهد غير الضروري في حياة العالم".



اعتداء مباشر

وأضافت: "لكن هذا اعتداء مباشر على المعتقدات الدينية لمليار هندوسي متسامح، بل إنه يرقى إلى شن حرب على المجتمع الهندوسي ويبدو أنه جزء من مؤامرة أكبر من قبل القوى المعادية للهندوس."

ووصف ماهوركار البهاغافاد جيتا بأنها "واحدة من أكثر الكتب المقدسة للهندوسية احترامًا" والتي ألهمت الآلاف من الناس "لعيش حياة ضبط النفس وأداء الأعمال النبيلة غير الأنانية".

استبعاد المشهد

ودعا مخرج الفيلم إلى استبعاد المشهد المثير للجدل، قائلاً له: "نحث، نيابة عن ملايين الهندوس والتقاليد الخالدة للحياة التي حولها جيتا الموقرة، على القيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على كرامة كتابهم الموقر وإزالة هذا المشهد من فيلمك في جميع أنحاء العالم."

وحذر قائلاً: "إذا اخترت تجاهل هذا الاستئناف فسيُعتبر اعتداءً متعمدًا على الحضارة الهندية".

ومع ذلك، رد بعض الناس على الرسالة من خلال الإشارة إلى أن الفيلم كان "مجرد فن"، حيث وصف شخص ادعاءات السيد ماهوركار بأنها "سخيفة".

وقال أحدهم: "إن هذه الأنواع من الاتهامات العاجزة تأخذ من القضايا الحقيقية التي تحدث لمجتمعنا وداخله".



مجرد قصة

وقبل إطلاق فيلم (أوبنهايمر)، قال المخرج نولان لشبكة (سكاي نيوز) إن الفيلم كان "مجرد قصة درامية للغاية حول كيف تغير عالمنا إلى الأبد" وحذر من أن "الخطر لا يختفي أبدًا".

وفي الأخير، ففي المملكة المتحدة، قالت شركة دور السينما العالمية Vue، إنها شهدت أكبر عطلة نهاية أسبوع لمبيعات تذاكر السينما في أربع سنوات بعد إصدار فيلم أوبنهايمر وباربي.

وقالت الشركة، يوم الأحد، إن خُمس عملائها اشتروا تذاكر لمشاهدة كلا الفيلمين في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي مستوحاة من فاتورة مزدوجة يطلق عليها اسم "باربنهايمر".