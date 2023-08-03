إيلاف من لندن: فيما استذكر العراق الخميس مرور 9 سنوات على الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيدون في البلاد فقد تم الكشف عن العثور على 83 مقبرة جماعية لهم بينما مازال 3 آلاف شخص مختطفين.

وشهدت العاصمة بغداد اليوم حفلاً استذكارياً بالمناسبة حيث وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الفظائع التي مارسها الارهاب ضد المكوّن الايزيدي، والمكونات العراقية الاخرى، وراح ضحيتها الآلاف بأنها جرائم يندى لها جبين الإنسانية.



واشار إلى اجراءات الحكومة لإنصاف المواطنين الإيزيديين العراقيين، بضمنها تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات ومعالجة تمليك أراضيهم المتوقف منذ 48 سنة، والتوجيه بتسهيل صرف التعويضات الخاصة بالمتضررين وتشجيع النازحين على العودة الى مناطقهم وتهيئة الظروف الإنسانية لذلك.

إحياء الذكرى التاسعة لابادة الايزيديين في حفا استذكار رسمي مركزي في بغداد الخميس 3 أغسطس 2023 (رئاسة الحكومة)

واكد السوداني ان العمل مازال جارياً على فتح المقابر الجماعية، والبحث عن المختفين والمغيّبين قسراً كما لازالت الأجهزة الأمنية والمختصة، تقتفي أثر كلِّ غائب أو مفقود، وتعمل على تحرير كلِّ مختطف.

وتؤكد احصاءات رسمية ان عدد الإزيديين في العراق يبلغ 550 ألفاً منهم 5 آلاف قتلهم تنظيم داعش و325 ألفاً يعيشون في إقليم كردستان في مخيمات وخارجها و120 ألفاً هاجروا البلاد.

دعوة لعدم السماح بتكرار الكارثة

أما الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس-بلاسخارت فقد دعت في كلمة لها الى عدم السماح بتكرار ما حلّ بالايزيديين من كوراث مجددًا .

وأكدت على ضرورة عودة النازحين الى ديارهم في سنجار وكذلك بأن تتعاون جميع الجهات في عملية تطبيع الأوضاع في القضاء.



بارزاني

من جانبه دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى إخراج حزب العمال الكردستاني التركي المعارض وباقي القوات غير الشرعية من قضاء سنجار مطالبًا في الوقت ذاته مجلس النواب والحكومة الاتحادية بعقد مباحثات خاصة لتطبيع الأوضاع في هذا القضاء للإسراع في إعادة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم.



وقال بارزاني في كلمة نقلتها وكالة شفق نيوز من أربيل إنه "حتى هذه اللحظة هناك عدد كبير من المختطفين من الإيزيديين ما يزال مصيرهم مجهولاً. وبالنسبة لنا فإن الجريمة التي أُرتكبت بحقهم غير منتهية، وتبعات هذه الكارثة مستمرة ولازلنا نجني منها الألم".



وطالب الأمم المتحدة بتعريف ما تعرض له الايزيديون على يد داعش في سنجار بجريمة إبادة جماعية حيث قتل داعش أكثر من 5 آلاف ايزيدي.

وأكد بارزاني العثور على 83 مقبرة جماعية للإيزيديين في حين مازال 135 الف إيزيدي يعيشون في المخيمات، وأكثر من 139 الفًا يسكنون في مناطق ومدن إقليم كردستان بعدما تركوا ديارهم وهناك أكثر من 2000 طفل يعانون اليتم حتى هذه اللحظة وكذلك هناك قرابة 3 آلاف مختطف من كلا الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.

ووصف نيجيرفان بارزاني الوضع في سنجار بإنه سيء جدا حيث أن الكثير من الأُسر التي عادت الى القضاء غادرته مرة أُخرى، وعادت لمخيمات النزوح.

وشدد على أنه ينبغي للحكومة الاتحادية ان تهتم بإعادة اعمار مناطق سنجار، لافتا إلى أن العديد من الأسر تدمرت وكانت الجريمة التي تعرضت لها انفالا أُخرى، و كانت هذه الحادثة جرحا عميقا في جسم سنجار.

ايزيديون يتجمعون العام الماضي حول أحد مزاراتهم في قضاء سنجار الشمالي بعد ان اعادوا تأهيله اثر تدمير داعش له (تويتر)

تحقيق العدالة للضحايا والناجين

ومن جانبه أكد فريق التحقيق على التزامه بالسعيّ من أجل تحقيق العدالة للضحايا والناجين، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، بغض النظر عن المكان الذي يلوذون به أو ما يستغرقه الأمر من وقتٍ لتحقيق ذلك الهدف.

وشدد المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) كريستيان ريتشر في بيان تسلمته "ايلاف" على أن "إن التوصيف السليم للجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش على أنها جرائم دولية هو خطوة مهمة في أية عملية للمساءلة. وما نرغب أن نراه في العراق وكذلك حول العالم هو أن تتعامل الأنظمة القضائية مع جرائم تنظيم داعش ضد الأيزيديين وتُخضع مرتكبي هذه الإبادة للمساءلة أمام محاكم مختصة".



محاكمة الدواعش الدوليين

وثمن المستشار الخاص ريتشر قيام السلطات العراقية باظهار ما قال انه "مستوىً عالٍ من الالتزام في المضيّ قُدماً في العمليةِ التي يقودها العراق نحو تشريع قانونٍ وطني يسمحُ بمحاكمةِ أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم الدولية في العراق ونوه قائلاً "سيستمر العمل في هذا المضمار على مدار الأسابيع والشهور القادمة ومِن شأن هذه العملية التي تمهد الطريق لمحاكمة مرتكبي جريمة الإبادةِ الجماعيةِ من أعضاء تنظيم داعش ضد الأيزيديين في العراق".

جمع أدلة وشهادات

وبهدف دعم هذه الجهود المبذولة للمساءلة داخل العراق وخارجه، تستمر التحقيقات التي يجريها فريق يونيتاد بشأن جرائم تنظيم داعش ضد المجتمع الأيزيدي بصفتها واحدة من أهم الأولويات لدى الفريق، إذ يجري جمع المزيد من الأدلة وشهادات الشهود لتعزيز جهود بناء القضايا.

كما جرت بدعم من فريق التحقيق، جرت أعمال التنقيب في (37) مقبرة ٍ جماعيةٍ لضحايا تنظيم داعش من الأيزيديين، إضافةً إلى تحديد أكثر من (100) موقع للموروث الثقافي الأيزيدي عمد تنظيم داعش إلى تدميره.

وشدد فريق يونيتاد على انه سيستمرُ في نصرة ودعم الجهود العراقية نحو تشريع وطنيّ يسمح بمحاكمة تنظيم داعش عن جرائمه الدولية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين في العراق، كي يشهد الضحايا يوم نصرتهم أمام المحكمة بشكل يضمن مشاركتهم المجدية في عمليات المساءلة.



أبشع جرائم داعش

يشار الى انه في الثالث من آب أغسطس عام 2014 ارتكب تنظيم "داعش" إحدى أبشع جرائمه في العراق حين اقتحم مئات من مسلحيه بلدة سنجار الشمالية وأعدم مئات من الرجال والشباب وخطف آلاف النساء والفتيات، بينهم أطفال ما زال أكثر من 3 آلاف منهم مجهولي المصير حتى الآن.

وتسبب العنف الذي مارسه داعش على هذه الأقلية المسالمة بتشريد أكثر من 350 ألف شخص إلى مخيمات النزوح واللجوء في العراق وخارجه.

وكان مجلس النواب العراقي قد اقر في آذار\ مارس 2021 قانون الناجيات الأيزيديات من قبضة تنظيم داعش حيث اعتبر ماتعرضن له على يد التنظيم جرائم "إبادة جماعية" ونص على عدم إدراج مرتكبي "الاختطاف والأسر" ضدهن في أي "عفو عام أو خاص".



الأيزيديون.. ديانة شرق أوسطية

والايزيديون هم أتباع ديانة شرق أوسطية ذات جذور قديمة وجميع أبنائها هم من الأكراد ويعيش معظمهم حول الموصل وسنجار في العراق وهناك أيضًا مجموعات في سوريا، تركيا وإيران وجورجيا وأرمينيا فيما يُقدّر العدد الإجمالي لليزيديّين بحوالي 800 الف إلى مليون.

وتعتبر الثقافة اليزيدية ثقافة كردية ويتحدّث معظمهم اللغة الكردية "الكورمانجي" فيما يتحدث القليل منهم أيضًا العربية نظرًا لقربهم وعيشهم في ظلّ دول عربية مثل العراق وسوريا.