إيلاف من لندن: قالت تقارير بريطانية إن متغيراً جديداً من كورونا ينتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وإن الحالات الإجمالية مستمرة في الارتفاع.

ويُعرف المتغير الجديد علميًا باسم EG.5.1، وهو ينحدر من متغير أوميكرون Omicron، ويمثل بالفعل حالة واحدة من كل سبع حالات جديدة، كما تظهر بيانات وكالة الأمن الصحي في بريطانيا.

وقالت وكالة الأمن الصحي إنها تراقب انتشاره في المملكة المتحدة بسبب زيادة الحالات دوليًا، لا سيما في آسيا، وتم تصنيفها على أنها متغير جديد يوم 31 يوليو الماضي.



انتشار

وفي الأسبوع الذي يبدأ في 10 يوليو ، كانت حالة واحدة من كل تسع حالات منخفضة. بينما تشير أحدث البيانات إلى أنها تمثل الآن 14.6٪ من الحالات - وهي ثاني أكثر انتشارًا في المملكة المتحدة.

وحسب تقرير لـ(سكاي نيوز) فإن المتغير ينتشر بسرعة وقد يكون أحد أسباب الارتفاع الأخير في عدد الحالات ودخول المستشفيات.

واستمرت معدلات كورونا في الارتفاع من 3.7 ٪ من 4403 حالة تنفسية الأسبوع الماضي إلى 5.4 ٪ من 4396 هذا الأسبوع.

وتُظهر أحدث البيانات أيضًا أن معدل دخول المستشفيات بسبب كورونا، كان 1.97 لكل 100000 من السكان، بزيادة من 1.17 لكل 100000 في تقرير وكالة الأمن الصحي السابق.



ارتفاع طفيف

وقالت الدكتورة ماري رامزي، رئيسة قسم التحصين في وكالة الأمن الصحي البريطانية UKHSA: "لقد شهدنا أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في معدلات دخول المستشفيات في معظم الفئات العمرية، ولا سيما بين كبار السن".

وقالت: "لا تزال المستويات الإجمالية للقبول منخفضة للغاية ولا نشهد حاليًا زيادة مماثلة في عمليات القبول في وحدة العناية المركزة. وسنواصل مراقبة هذه المعدلات عن كثب."

وتظهر أرقام وكالة الأمن الصحي أن متغير اركتشوروس Arcturus XBB.1.16 - وهو سليل آخر من أوميكرون Omicron - هو الأكثر انتشارًا، وتشكل 39.4٪ من جميع الحالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية (WHO) بدأت في تتبع متغير EG.5.1 منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوعين. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه على الرغم من أن الناس يتمتعون بحماية أفضل من خلال اللقاحات والعدوى السابقة، يجب على الدول ألا تتخلى عن حذرها.

وقال إن "منظمة الصحة العالمية تواصل نصح الأشخاص المعرضين لخطر كبير بارتداء أقنعة في الأماكن المزدحمة، والحصول على معززات عند التوصية بها، وضمان تهوية مناسبة في الداخل".

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