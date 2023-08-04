إيلاف من لندن: أُدينت مؤثرة بريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي ووالدتها بقتل رجلين لقيا حتفهما بعد مطاردة بالسيارات بالقرب من مدينة ليستر العام 2022.

وتوفي ساقيب حسين ومحمد هاشم إعجاز الدين، وكلاهما يبلغ من العمر 21 عامًا، من أوكسفوردشاير، على الطريق السريع A46 بالقرب من مدينة ليستر في فبراير 2022.

وجاءت المطاردة التي أدت إلى القتل، بعد خلاف حول علاقة غرامية بين ساقب حسين وأنسرين بخاري، والدة المؤثرة.

وأدينت أنسرين بخاري (46 سنة)، وابنتها المؤثرة في TikTok ميهك بخاري (24 سنة)، واثنان آخران بارتكاب جريمة قتل من قبل هيئة محلفين في محكمة التاج في مدينة ليستر.

وتمت تبرئة أربعة أشخاص آخرين من جريمة القتل، وأدين ثلاثة منهم بالقتل غير العمد. وثبتت براءة المتهم محمد باتيل بارتكاب جريمة القتل العمد أو القتل العمد.

وخلال إعادة المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر في محكمة ليستر، استمعت هيئة المحلفين إلى كيف أن ميهك بخاري "نصبت فخًا" أدى إلى قيام ساقب حسين بابتزاز والدتها بسبب مقاطع فيديو صريحة من علاقتهما، ومطاردتهما وصدمهما بعيدًا عن الطريق.

وكان حسين غير سعيد لأن السيدة بخاري أنهت علاقتهما التي دامت ثلاث سنوات، كما قُتل صديقه إعجاز الدين - الذي وافق على نقل السيد حسين إلى نقطة الالتقاء في سوبر ماركت تيسكو في ليستر ولم يكن على علم بتهديدات الابتزاز، في الحادث.

يذكر إنه قبل وفاته بقليل، أجرى ساقب حسين الراكب في المقعد الأمامي مكالمة هاتفية على الرقم 999 للشرطة زاعمًا أن سيارة (سكودا فابيا) الفضية الخاصة بالسيد إعجاز الدين كانت "محاصرة" وصدمها مهاجمون يرتدون أقنعة كانوا يتتبعونهم في سيارتين.

وفي تسجيل للمكالمة التي تم تشغيلها أمام محكمة ليستر، قال حسين مخاطبا: "إنهم يحاولون طردنا من الطريق. من فضلكم، أتوسل إليكم، سأموت".

كما قال "يا إلهي" قبل سماع الصراخ وانقطع النداء عند سماع صوت الاصطدام.