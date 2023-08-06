إيلاف من لندن: قال حزب العمال البريطاني المعارض، إنه لن يكون أمامه "خيار" سوى الاستمرار في إيواء طالبي اللجوء في بوارج إسكانية وقواعد عسكرية سابقة.

وبينما يضعه عين على الفوز في الانتخابات المقبلة 2024 وتشكيل الحكومة، قال وزير الهجرة في حكومة الظل ستيفن كينوك إن حزب العمال "سيرث الفوضى" من المحافظين وأنه سيتعين عليه "التعامل مع البنية التحتية التي لدينا".



وفي حديثه إلى قناة (سكاي نيوز)، قال كينوك إن حزب العمال سيحاول إخراج طالبي اللجوء من الفنادق والبوارج والمعسكرات "بأسرع ما يمكن".

لكنه أضاف: "الواقع، في اليوم الأول لحكومة حزب العمال، علينا أن نتعامل مع البنية التحتية التي لدينا في الفوضى الكاملة والفوضوية والمخزية التي تركتها لنا حكومة المحافظين".



ويأتي اعتراف السيد كينوك في الوقت الذي يتعارض فيه الحزبان، العمال المعارض والمحافظين الحاكم، مع أزمة القوارب الصغيرة في القنال، بينما يستعد طالبو اللجوء للوصول على متن مركب (بيبي ستوكهولم) المثير للجدل في ميناء دورست "في الأيام المقبلة".

ومن المقرر أن يصل الأشخاص الأوائل على متن السفينة يوم الاثنين، وكان مقرر وصولهم الأسبوع الماضي، ولكن سلسلة من التأخيرات حول السلامة من الحرائق وممارسات العمل أجلت الوصول.

لا موعد محدد

وعلى صلة، رفض وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، عند سؤاله عن وصولهم الوشيك، تحديد موعد، وقال إن ذلك سيحدث "في الأيام المقبلة".

وقال الوزير لشبكة (سكاي نيوز) إن وزارة الداخلية لم تقدم "بشكل روتيني" مواعيد وصول الوافدين متذرعة بـ"أسباب أمنية" - على الرغم من الإحاطات الإعلامية السابقة.

وقال "نحن نهتم بأمن الأفراد المعنيين وموظفينا ولذا فإننا لا نعطي هذه المواعيد بشكل روتيني، لكن ذلك سيكون قريبًا، نتوقع أن يكون في الأيام المقبلة".

ولدى سؤاله عما إذا كانت البارجة آمنة للاستخدام، أجاب السيد جينريك: "يمكنني أن أؤكد لكم تمامًا أن هذه المنشأة آمنة.

وقال "علينا أن نتذكر أن هذا شيء استخدمته من قبل الحكومات الأخرى، فسكان عمال النفط والغاز. وإذا كان ذلك جيدًا بما يكفي بالنسبة لهم، فأنا متأكد من أنه جيد بما يكفي للمهاجرين".

