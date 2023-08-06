القدس: أفاد الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أن قوات الأمن الاسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة كانوا يستعدون لتنفيذ "اعتداء".

وجاء في بيان مشترك "تم التعرف على خلية إرهابية من مخيم جنين للاجئين داخل سيارة كانت في طريقها لارتكاب اعتداء"، مضيفاً أن قوات الأمن أردت قائد الخلية وفردين آخرين فيها في محيط جنين شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش إن قائد الخلية هو نايف أبو زويت (26 عامًا)، واصفًا إياه بأنه "ناشط عسكري" في مخيم جنين للاجئين، بحسب البيان.

وأضاف المصدر نفسه أنه سبق أن شارك "في عمليات مسلحة ضد قواتنا الأمنية عبر تنفيذ تعليمات الإرهابيين في قطاع غزة".