إيلاف من لندن: كشف حساب عراقي على منصة "أكس" يحظى بمتابعة واسعة لما ينشره من معلومات غير معروفة الثلاثاء عن الخارطة الطائفية لتعيين وتوزيع 70 سفيرًا جديدًا.



ويقدّم الوزير السابق نفسه على حسابه بمنصة "اكس" تويتر سابقًا والذي يحظى بمتابعة عراقية وعربية واسعة بالقول "مواطن عراقي لا أمتلك وظيفة حكومية ".. مضيفا "أكبر خطأ ارتكبته في حياتي العمل بوظيفة حكومية مع إسلاميين.. كان اعتقادي انهم اهل ورع وتقوى وصدق وآمانة .. لكنني وجدتهم أهل باطل ودجل ونفاق وكذب وغش وحرمنة (...) عندهم حقد على #العراق والعراقيين والعرب" على حسب قوله.



تقسيم السفراء بن الأحزاب والمليشيات

وعلى حسابه قال "وزير عراقي" انه يجري الآن "تقسيم 70 منصب سفير في الخارج بين الأحزاب والميليشيات وجرى الإتفاق أن تكون نصف المناصب للسياسيين في البرلمان والنصف الاخر يتم تعينهم عن طريق وزارة الخارجية حيث سارعت الأحزاب السياسية والميليشيات وارسلت أعضائها وأبناء وبنات وأزواج بنات السياسيين إلى وزارة الخارجية بغية الحصول على منصب السفير لأن حصصها مضمونة من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان".

حصص طائفية

واشار الى انه سيكون تقسيم مناصب سفير وفق نسبة 65% للشيعة و 20% للكرد و10% للسنة و 5% للمسيح والتركمان والصابئة والإزيدية والفيلية".

وأوضح ان فصائل المقاومة الإسلامية الولائية لإيران تتصارع في ما بينها حاليا على سفارات أميركا و بريطانيا و الإمارات و السعودية وفرنسا وروسيا. عراك بالأيدي وتهديد ووعيد جرى بين فصيل مسلّح وحزب الدعوة (بزعامة نوري المالكي) على سفارة أميركا لأن كل منهم يريدها له.. موضحًا انه تقرر أخذ سفارة بريطانيا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتي يتولاها جعفر محمد باقر الصدر الذي تربطهما علاقة مصاهرة وإعطائها الى قيس الخزعلي (قائد مليشيا عصائب أهل الحق) أو نوري المالكي زعيم الدعوة حسب رغبة الطرفين لإغاضة الصدر بحسب قوله.

سفراء من ابناء "المجاهدين" وبناتهم

واشار الى ان حصة سفارة الامارات صارت من حصة الشيعة لكن السنة طالبوا بها و الكرد يرغبون بها كذلك زوج بنت سياسي إسلامي مواليد 2000 تم ترشيحه ليكون سفيرًا في أوروبا كما يوجد في القوائم سفراء من مواليد 2001 و"كذلك المجاهدين الإسلاميين الذين كانوا يقاتلون مع ايران ضد العراق الذين شملوا باعفاء أبنائهم وبناتهم من شروط الشهادة واللغة والكفاءة".

البرلمان يكشف عن خطة لتعيين سفراء جدد

وفيما لم تستطع "إيلاف" التأكد من دقة هذه المعلومات كما لم تُعلّق عليها وزارة الخارجية لحد الان الا انها تأتي بعد يومين من كشف لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن خطة لتعــيين نحو 70 سفيراً لتمثيل العراق دبلوماسياً في الخارج قريبًا.

وأوضح عضو اللجنة جبار الكناني في تصريح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية وتابعته "ايلاف" أنَّ "مهمة ترشيح السفراء ستكون مناصفة بين وزارة الخارجية التي سترشح 35 مرشحاً ومثلهم للقوى السياسية المشاركة، على اعتبار أنَّ موضوع التمثيل الدبلوماسي سياسي وليس فنياً إدارياً مما يتطلب توازناً في تقديم أفضل المؤهلين لوظيفة سفير العراق في دول العالم وتفادي توظيف شخصيات تأثرت بثقافات التسلّط والصراع الطائفي والقومي التي سادت في البلاد في أوقات سابقة"_على حد قوله.



مبنى وزارة الخارجية العراقية وسط بغداد (الخارجية)

وسبق لوزارة الخارجية العراقية ان قدمت منتصف عام 2021 أسماء عشرات المرشحين لنيل درجة سفير إلى مجلس الوزراء.

واشارت وثائق صادرة عن الخارجية ونشرتها وسائل اعلام عراقية وتابعتها "ايلاف" الى تقديم قوائم تتضمن 80 إسماً من المنتظر أن يصوت المجلس على من يراه مؤهلا لشغل منصب سفير لمختلف بلدان العالم لكن ذلك لم يتم بسبب الظروف السياسية المضطربة التي اعقبت انتخابات عام 2021 واسفرت عن هزيمة قاسية للاحزاب الشيعية المالية لايران.

وتخضع عملية توزيع مناصب السفراء في العراق إلى المحاصصة السياسية المعمول بها في العراق منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003.

وتضمّ القوائم المسرّبة أسماء شخصيات مرشحة من الأحزاب السياسية وجهات متنفذة ومن بينهم نواب ومسؤولون سابقون، فضلا عن باحثين يعملون في مراكز بحوث أجنبية.