إيلاف من لندن: رأى معهد أميركي سياسي ان الخلافات بين المالكي والصدر وتنازع القوى داخل الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران ومليشياتها مع قرب الانتخابات المحلية تقف وراء قرار العراق بحجب تطبيق تلغرام.

واشار معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى في تقرير اليوم تابعته "ايلاف" الى انه قد يكون حظر التطبيق المفضل "للمقاومة" على وسائل التواصل الاجتماعي الذي صدر في 6 من الشهر الحالي مؤقتاً لكن ردود الفعل تجاهه قد أبرزت الانقسامات داخل إطار الميليشيات الشيعية.

شركات نفذت الحجب وأخرى امتنعت

وكاتبا التقرير هما مايكل نايتس مايكل نايتس زميل في في معهد واشنطن ومقره في بوسطن ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.. وأمير الكعبي وهو خبير عراقي في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في العراق وسوريا.



ونوه التقرير الى ان وزارة الاتصالات العراقية قد أمرت الاحد الماضي مزودي خدمات الاتصالات بحجب تطبيق المراسلة ""تلغرام" عن المقيمين في العراق، وذلك بناء على توجيهات تتعلق بالأمن القومي صادرة عن "السلطات العليا" أي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ونوه المعهد الى انه في اليوم ذاته، امتثل مزودان للتوجيهات ("إيرثلنك" و"زين" ومقرهما في بغداد) بينما استمر المشغلان "كردستان نيت" و"كورك تيليكوم" ومقرهما في اقليم كردستان الشمالي بالسماح بالوصول إلى التطبيق في مناطق تغطيتهما.



واوضح انه في موازاة ذلك، طالبت الوزارة "تلغرام" بغلق "منصات محددة تسرّب البيانات الرسمية لمؤسسات الدولة والبيانات الشخصية للمواطنين".. مستدركا بالقول لكنه "لا يزال من الممكن الوصول إلى "تلغرام" في العراق من خلال استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN).

لماذا تم تقييد استعمال تطبيق تلغرام ؟

واضاف المعهد الى ان حظر تطبيق تلغرام جاء متزامنا مع دخول العراق فترة تنظيم الحملات لانتخابات المحافظات والتي ستُنظم في 18 كانون الأول ديسمبر 2023.

وقال انه يبدو أن السوداني قد انحاز إلى عنصر واحد من "الإطار التنسيقي" وهو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في دعم حملة حجب تطبيق المراسلة "تلغرام" وربما هدف هذا الحجب إلى الحد من الاستخدام السياسي للتطبيق في الانتخابات المقبلة الأمر الذي يصب في مصلحة الجهات الفاعلة في "الإطار التنسيقي" مثل "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" وفي المقام الأول منافس المالكي الأكثر مرارة مقتدى الصدر.

استباق لتحرك الصدر ضد المالكي

وبين المعهد ان القيود المفروضة على "تلغرام" قد تؤدي في الأشهر التي تسبق الانتخابات إلى تخفيف التهديد الخطير المتمثل في الحشد الجماهيري السريع من قبل الصدريين ضد البنية التحتية الانتخابية للمالكي في جميع أنحاء جنوب العراق كما حدث عندما تم إحراق عدد من المكاتب التابعة للمالكي في 17 تموز/يوليو 2023.

ونوه الى انه إذا كان الهدف هو الإضرار بالصدريين والمتظاهرين الشباب إلّا أنه لم يسجَل رد فعل يذكر حتى الآن ربما لأن القيود ستُزال قريباً.

المليشيات تعارض متهمة واشنطن

ولاحظ المعهد الاميركي انه في المقابل سرعان ما انتقدت قنوات "تلغرام" التابعة "للمقاومة" السوداني وحكومته وخاصة وزيرة الاتصالات هيام الياسري ورئيس "هيئة الإعلام والاتصالات" علي حسين المؤيد واتهمتهما بالانصياع لأوامر السفيرة الأميركية.



ونشرت وكالة "صابرين نيوز" (تابعة لعصائب أهل الحق) صورة تضمنت وزيرة الاتصالات ورئيس "هيئة الإعلام والاتصالات" والسفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، مرفقة بالتعليق التالي: "عرّابي حجب وغلق التلغرام بالعراق. #أمة­ رومانوسكي".

كما نشرت بعض الميليشيات الرئيسية في العراق صورة أخرى تُظهر تسع قنوات "تلغرام" تواجه مصطفى الكاظمي، وجو بايدن، وألينا رومانوسكي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قائلةً "لا تكن ناكراً للجميل. نحن من قاومنا أساليبهم الخبيثة وكشفناها. والله لن نسكت".

تهديدات

ولاحظ تقرير المعهد انه في أحد المنشورات على حساب "صابرين نيوز" تم تسريب رسالة تحمل شعار "هيئة الإعلام والاتصالات" تمنح رئيس الهيئة علي حسين المؤيد، وهو أحد أقارب عمار الحكيم، زعيم "تيار الحكمة الوطني" وعضو "الإطار التنسيقي"، اثنتين وسبعين ساعة لرفع الحظر عن "تيليجرام" وإلا ستُنشر أدلة تُثبت أن المؤيد أساء استخدام منصبه الرسمي ليأمر بشكل غير قانوني مزودي خدمات الاتصالات "زين" و"آسياسيل" و"أثير" بتقديم خدمات الرسائل النصية المجانية غير المحدودة لترويج التجمعات السياسية لـ "تيار الحكمة الوطني".

المليشيات غاضبة

واشار المعهد الى ان المتحدث العسكري باسم "عصائب أهل الحق" جواد الطليباوي غرد على تويتر قائلا "استغربنا من مسألة حظر هذا التطبيق "تلغرام" في العراق، في إجراء غير مفهوم تم التجاوز فيه على أهم المكتسبات التي تحققت بعد الخلاص من الدكتاتورية وهو حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور ونطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا الإجراء الذي ألحق الضرر بحق من حقوق العراقيين، كما ندعوها لمعالجة الخروقات لأمن المواطن والدولة بطرق وأساليب صحيحة ومدروسة بعيداً عن حظر التطبيق وإغلاق المنصات التي كان لها دوراً بارزاً في الدفاع عن الوطن والمقدسات".

وناشدت قنوات "تلغرام" التابعة "للمقاومة" النواب والسياسيين المرتبطين بها لتقديم المساعدة حيث انتقد مصطفى سند، النائب الصاعد من البصرة المرتبط بـ"كتائب حزب الله" تصرف الحكومة وقال في بيان إن "المواقع الحكومية تتوجه من التلغرام الروسي إلى فايبر الكيان الصهيوني" .. واصفاً تطبيق "فايبر" بشكل غير صحيح بأنه شركة إسرائيلية. فمؤسسا "فايبر" الأصليان تالمون ماركو وإيغور ماغازينيك إسرائيليان ولكن منذ عام 2014 أصبح تطبيق "فايبر" مملوكاً لشركة "راكوتين" اليابانية).

مخاوف تتعلق بالامن القومي

وكانت وزارة الاتصالات العراقية قد اصدرت قرارا في السادس من الشهر الحالي بحظر تطبيق تلغرام بسبب ما قالت انه مخاوف تتعلق بالأمن الوطني.

ونوهت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف"" الى أن حجب تطبيق تلغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن القومي وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون".

وأضافت "أن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة قد طلبت مرارًا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي."