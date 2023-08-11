واشنطن: دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إلى حل سلمى للأزمة في النيجر بعد موافقة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) الخميس على وضع "قوة احتياط" في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في نيامي في أعقاب الانقلاب.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المكسيكي في واشنطن إن "الولايات المتحدة تقدّر تصميم إكواس على استكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان سابق لبلينكن في حديث مع صحافيين أيّد فيه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا دون الإشارة إلى قرارها وضع الخيار العسكري على الطاولة.

وأضاف بلينكن "إكواس، منظمة تجمع دول غرب أفريقيا، تلعب دوراً رئيسياً في ايضاح الزامية العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إكواس وعملها على ذلك".

وقرر قادة إكواس الخميس نشر "قوة احتياط" تابعة للمنظمة لإعادة النظام الدستوري في النيجر "في أقرب وقت"، وفق ما أعلنت المنظمة ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا.

ولم تحدد "إكواس" في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة"، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة وإكواس متحدتان في المطالبة بسلامة الرئيس المعزول محمد بازوم الذي قال إنه تحدث إليه ست مرات منذ الإطاحة به.

وأضاف في "مثل إيكواس، ستحمل الولايات المتحدة مجلس حماية الوطن مسؤولية سلامة الرئيس بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين وأمنهم"، في إشارة إلى المجلس العسكري الذي يضم قادة الانقلاب في النيجر.