واشنطن: وعد الرئيس الأميركي جو بايدن ببذل "كل ما بوسعه" لتحرير المواطنين الأميركيين المحتجزين رهائن لدى حماس، في مقابلة بثت محطة "سي بي أس" مقتطفات منها الجمعة.

سيتحدث الرئيس الأميركي، بحسب "سي بي أس"، الجمعة عبر الفيديو مع عائلات أميركيين يرجح أن أقرباءهم محتجزون لدى حماس.

وقال بايدن بحسب مقتطفات من هذه المقابلة "سنبذل كل ما بوسعنا لإعادتهم الى البلاد إذا تمكنا من العثور عليهم".

وتبث المقابلة كاملة الأحد.

وأضاف الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عامًا الداعم الرئيسي لاسرائيل، أن العائلات "يجب أن تعلم أن رئيس الولايات المتحدة يشعر بقلق عميق إزاء ما حدث لهم".

وتابع بايدن أن ما قامت به حماس "ليس سلوكا إنسانياً. إنها همجية تامة".

وتفيد واشنطن أن 27 أميركياً قتلوا في إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الثلاثاء أن رعايا أميركيين هم ضمن الاشخاص "المحتجزين لدى حماس" لكن واشنطن لم تعط حتى الآن عدداً محدداً.

هجوم حماس

أطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصًا وأسروا آخرين.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وبينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذين ثبت أنهم محتجزون نحو 120.

وقتل 1799 فلسطينيًا بينهم 583 طفلا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ الهجوم الذي نفذته حماس السبت في إسرائيل.