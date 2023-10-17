علق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة.

وقال عبر منصة إكس، إن الأخبار الواردة من المستشفى المعمداني في غزة تضيف الرعب إلى المأساة التي تتوالى أمام أعيننا منذ أيام.

وأضاف بوريل: "مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ"، لافتا إلى أنه يجب تحديد المسؤولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأضافت الوكالة، أن الطائرات شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.