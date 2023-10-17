إيلاف من لندن: دخل العراق حداداً عاماً الاربعاء على أرواح ضحايا القصف الاسرائيلي لمستشفى غزة، وقد اندفعت حشود مواطنيه الى الشوارع استنكاراً للجريمة التي اوقعت مئات الضحايا.

وأعلنت الحكومة العراقية الحداد ثلاثة أيام في عموم البلاد ترحماً على أرواح ضحايا القصف الاسرائيلي للمستشفى الأهلي في قطاع غزة ليل الثلاثاء ما أوقع أكثر من 500 قتيلاً ومئات أخرى من الجرحى.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تابعته "إيلاف" أنه "بينما تعمل الجهود الطيبة من أنحاء العالم كافة على وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإغاثة المنكوبين من أبناء شعبنا الفلسطيني وتخفيف وطأة الهجمة البشعة التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني تأتي الأنباء لتحمل معالم جريمة حرب كاملة ولترتكب هذه القوّات مجزرة في غاية التحلل من كل الالتزامات الأخلاقية والإنسانية عبر قصف المستشفى المعمداني الأهلي وسط قطاع غزة المحتل، ما تسبب في استشهاد المئات من الأطفال والنساء والمصابين والجرحى."

وأضاف أنه بذلك "يكون الصهاينة قد مضوا بعيداً في تجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء، في عدوان يمتد إلى ماضيهم المخزي في ارتكاب المجازر من قانا وصبرا وشاتيلا، وصولًا إلى جريمتهم النكراء الحاضرة".

وأشار الى أنه بذلك قد "ارتفعت وطأة حمل المسؤولية على المجتمع الدولي وعلى كل مراقب يرى هذه التجاوزات من جانب الصهاينة، وصار العالم بأسره مدعوًّا إلى اتخاذ ما هو أكثر من الاستنكار والشجب من أجل وقف آلة الموت الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، وهي واهمة أنها بذلك ستصفّي القضية الفلسطينية".



لحظة قصف الطائرات الاسرائيلية ليل الثلاثاء 16 أكتوبر 2023 لمستشفى المعمداني الاهلي في غزة (تويتر)

وقال "مثلما ندعو أشقاءنا العرب والدول الصديقة والعالم الحر إلى تبنّي موقف موحد عبر إصدار قرار عاجل وفوري من مجلس الأمن الدولي لوقف هذا العدوان القبيح السافر نجد في هذ اليوم الحزين، فرصة لتكرار موقف العراق الثابت والمبدئي من حق الشعب الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه وترابه الوطني، وأن لا تراجع عن نيل هذا الحق الذي لن يسقط بالتقادم مع الزمن، ولن يزداد إلا رسوخًا".

وأضاف المتحدث الرسمي العراقي "نُعلن الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية العراق لمدة ثلاثة أيام، ولاءً وإكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت ضحية الصمت الدولي قبل أن تسقط ضحية لنار العدوان الهمجي".

كما دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات قصف سلطة الإحتلال لمستشفى غزة وطالبت "بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها، والتي تعدُّ انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ ولأبسط قيم الإنسانيَّة".

حشود عراقية الى الشوارع

ومن جهتها توجهت حشود من المواطنين العراقيين إلى ساحة التحرير وسط بغداد تنديداً بقصف المستشفى الأهلي في قطاع غزة وسط إغلاق لجسور وشوارع مؤدية الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة حيث مقرات الرئاسات العراقية وعدد من السفارات الغربية بينها الاميركية والبريطانية ومقرات بعثة الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي .

وقفة تضامن شعبية

ومن جهته وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المواطنين بأداء وقفة تضامن وحداد صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تابعته "ايلاف" أن السوداني "وجّه الموظفين والمنتسبين في دوائر الدولة ومرافقها وتشكيلاتها كافة وطلبة الجامعات والمدارس في عموم العراق، بأداء وقفة تضامن وحداد الأربعاء الساعة التاسعة صباحًا في أماكن الدوام، ولاءً وإجلالاً للأرواح البريئة من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق، التي سقطت بالعدوان الصهيوني الغاشم على المستشفى المعمداني الاهلي في قطاع غزّة".

ومن جهنهم فقد دان عدد من القادة والاحزاب السياسية العراقية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى داعين "المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤلياتهم التاريخية والانسانية تجاه حرب الابادة البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة".

مؤتمر طارئ في بغداد

وعلى الصعيد نفسه يعقد الاتحاد البرلماني العربي الذي يترأسه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مؤتمراً طارئاً في بغداد اليوم الاربعاء حول تطورات الصراع في غزة.

وأشارت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي الى أن المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي سيعقد في القصر الحكومي ببغداد الاربعاء .

وكان مجلس النواب العراقي قد دعا الاحد الماضي في جلسة طارئة نظراءه في البرلمانات العربية إلى عقد "جلسة طارئة" في بغداد لمناقشة القصف الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة.

ودان المجلس "سياسة الكيان الصهيوني الغاصب في قتل وتهجير وهدم المنازل، ويؤكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المغتصبة".. ودعا الحكومة العراقية لـ"اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإسناد وإغاثة الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة".

ودعا مجلس النواب العراقي، البرلمانات العربية، إلى "عقد جلسة طارئة لاتحاد البرلمانات العربية في بغداد، لاتخاذ موقف ينسجم مع إرادة الشعوب العربية".

يشار الى أن طائرات الجيش الإسرائيلي قد قصفت ليل الثلاثاء مستشفى المعمداني الاهلي وسط مدينة غزة، مخلفة أكثر من 200 قتيلاً ومئات الجرحى في مجزرة جديدة.

واستهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثاً عن الأمان بعدد من الصواريخ بالتزامن مع ذلك عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول مخلفة أيضاً عشرات القتلى والجرحى.