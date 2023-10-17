واشنطن: غادر الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض في طريقه إلى إسرائيل، في مسعى للحؤول دون توسع رقعة الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس إلى مناطق ودول أخرى في المنطقة.

وجاء في بيان مقتضب أن الرئيس الأميركي توجه إلى قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن حيث سيستقل طائرة إلى تل أبيب.

وقرّر بايدن "تأجيل" زيارته التي كانت مرتقبة الأربعاء للأردن، وفق البيت الأبيض.

وتعهّد بايدن التواصل "في الأيام المقبلة" مع القادة الثلاثة الذين كان من المقرر أن يعقد قمة معهم في عمان، في إشارة إلى ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.