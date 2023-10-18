إيلاف من لندن: حذر اتحاد البرلمانات العربية الطارئ، في ختام أعماله في بغداد الاربعاء، من مخاطر جر اسرائيل للمنطقة العربية بأكملها إلى أتون حرب مدمرة، ستطال تبعاتها جميع الدول بدون استثناء وهاجم ازدواجية معايير الدول الغربية التي تساوي بين الجلاد والضحية.

وفي ختام مؤتمره الطارئ 35 في بغداد اليوم، حذر الاتحاد البرلماني في بيان، حصلت "ايلاف" على نصه، من خطورة قيام إسرائيل بعملية عسكرية برية شاملة تحول غزة بأكملها إلى مقبرة جماعية وجر المنطقة العربية بأكملها إلى أتون حرب مدمرة ستطال تبعاتها جميع الدول بدون استثناء.

إرهاب الدولة

وأشار المؤتمر في بيانه الى أنه "إيماناً منه بفاعلية التضامن العربي والعمل العربي المشترك في رفع الظلم عن الأخوة والأشقاء في فلسطين المحتلة، التي تواجه قوة شيطانية تدميرية، لم تتردّد أبداً في استخدام جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً لارتكاب مزيد من المجازر ضد الفلسطينيين حتى أولئك الذين تحركوا لعبور الممرات الآمنة للخروج من غزة"، فإنه "يدين بأشدّ وأقسى العبارات إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الكيان الإسرائيلي في محاولة فاشلة منهم لكسر إرادة الشعب وإنفاذ التطهير العرقي على أوسع نطاق، والتهجير القسري، وتصفية القضية الفلسطينية".

انفجار الأوضاع

وأشار الى أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وآخرها قصف مستشفى المعمداني، ستؤدي إلى انفجار لا سابق له في كامل الأرض العربية، فضلاً عن توسيع دائرة القتل الجماعي وشريعة الغاب التي تحاول إسرائيل الترويج لها منذ عام 1948.

وطالب المؤتمر الأسرة الدولية ومنظماتها الدولية الفاعلة، التدخل العاجل والفوري، وقول كلمة الحق في وجه انتهاكات الكيان الإسرائيلي، وايقاف الجرائم بحق الإنسانية، والمحاولات لعزل غزة وقتل شعبها المتجذر في أرض آبائه وأجداده، ووقف اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في قرى ومدن فلسطينية محتلة.

ازدواجية معايير الدول الغربية

وأضاف المؤتمر أن نهج ازدواجية المعايير، الذي تستخدمه بعض الدول الغربية والتي تساوي بين الجلاد والضحية، وهذا النهج يفقدها مصداقيتها ومكانتها كلاعب دولي يتبنى الديمقراطية ومناصرة حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، لن تغيّر الوقائع على الأرض الفلسطينية، مهبط الرسالات وعاصمة الديانات، بل ستعري الوجه الدموي للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مؤتمر الاتحادات البرلمانية العربية التمسك بالقرارات الأممية والمبادرة العربية للسلام، والتي مثلت توافقاً عربياً للمحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة. ولن يكون ذلك الا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.

ودعا البرلمانات الدولية والهيئات لاتخاذ موقف لوقف الانتهاكات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني، وإدانة العقاب الجماعي والترحيل القسري وقتل الأبرياء الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزه وكذلك الاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها بإيقاف الحرب فوراً والعمل لفتح المنافذ الإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الى فلسطين، وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزه واستجابة لمعاناته جراء ما يتعرض له من اعتداءات وانعدام ظروف البقاء على قيد الحياة وعدم السماح للكيان الاسرائيلي بمنع دخول المساعدات الانسانية، من غذاء ومياه ومواد علاجية وموارد طاقة بالرغم من جهود مصر واستعدادها لإدخالها عبر معبر رفح. كما نؤكد موقفنا الرافض بشكل قطعي لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزه بالأدوات العسكرية، لما تشكله تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني ونشر حالة من من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها .

إدخال المساعدات الإنسانية

وتم خلال المؤتمر بحث تطورات الأوضاع في غزة، حيث دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي المجتمعَ الدولي بالتدخلَ الفوري لوقف الحرب على غزة.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال المؤتمر أن "واجبنا القومي والعروبي والإسلامي، كبرلمانيين ممثلين لشعوبِنا وآمالِهم وتطلعاتِهم، يفرض علينا اليوم التكاتف والعمل معاً لاتخاذ موقف جماعي حازم وفعلي، لكبح جماح الكيان الإسرائيلي الدموي، وتحميلِه تبعاتِ تصرفاتِه وممارساته البربرية الهمجية ضدّ شعب أعزل متمسك بهُويتِه وثقافتِه وأرضِه".

وشدد على "ضرورة العمل فوراً على إدخال المساعدات الإنسانية والغدائية والطبية العاجلة".



السوداني لتحرك عاجل

ومن جهته شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على ضرورة التحرك لردع اسرائيل عن ممارسة سياسات الابادة الجماعية للفلسطينيين.

وخلال لقاء السوداني برؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في أعمال المؤتمر، شدد على أهمية التحرك العاجل لنُصرة الشعب الفلسطيني "الذي يتعرض لعدوانٍ سافر وجريمة حرب مكتملة الأبعاد، ومحاولة للإبادة الجماعية، بعد أن تمادت سلطات الاحتلال الصهيوني وأوغلت في استهداف المدنيين الآمنين" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف".

وأشار إلى أن " القصف الوحشي الذي طال مساء أمس مستشفى المعمداني في غزّة وتسبب باستشهاد وجرح المئات من الأطفال والنساء، في جريمة نكراء تجاوزت كل المواثيق والقانون الدولي الإنساني".. داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات البرلمانية والسياسية إلى "نجدة الشعب الفلسطيني المظلوم وتمكينه وضمان كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته على ترابه الوطني".