ايلاف من لندن: تبنت ما أطلقت على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" الخميس استهداف قاعدتين أميركيتين في سوريا برشقة صواريخ وثلاث طائرات مسيرة.

وقالت المقاومة، في بيان حصلت "إيلاف" على نصه، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل غاز كونيكو شرق دير الزور السورية صباح اليوم برشقة صاروخية".

وأكدت أن "العملية أصابت أهدافها بشكل مباشر" من دون توضيحات أخرى.

كما استهدفت المقاومة اليوم أيضاً قاعدة التنف الأميركية على الحدود مع سوريا بثلاث طائرات مسيرة مؤكدة إصابة الأهداف بشكل مباشرة ودقيق.

والتنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي أنشئ في عام 2014 بهدف معلن هو مواجهة تنظيم داعش وتقع على بعد 24 كم الى الغرب من معبر التنف (الوليد) عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني في محافظة حمص.

يشار الى أن المقاومة تبنت أمس الأربعاء استهداف القواعد الأميركية في عين الأسد غرب العراق وحرير في كردستان العراق، فيما توعدت القوات الأميركية بالمزيد من العمليات مؤكدة أنّها "لن تقف متفرجةً إزاء ما يجري من إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن "المقاومة الاسلامية في العراق" عن نفسها وتنفيذ عمليات مسلحة ضد قواعد اميركية حيث لا تعرف الفصائل التي تضمها فيما هناك "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، التي سبق أن اصدرت عدة مواقف من وجود القوات الاميركية في العراق، وهي تضم فصائل شيعية مسلحة بعضها مرتبط بإيران، منها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء".



بيان المقاومة الاسلامية في العراق تتبنى فيه الخميس 19 أكتوبر 2023 قصف قاعدتين اميركيتين في سوريا (المقاومة)

"دخلنا المعركة بصواريخنا"

وعلى الصعيد نفسه اعلنت كتائب حزب الله العراقي دخولها المركة ضد اسرائيل بتوجيه ضربات الى القواعد الأميركية.

وقال جعفر الحسيني المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي وهي احدى الفصائل العراقية المسلحة في تصريح متلفز أن الأميركيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب.

وأكد رسمياً دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه ضربات للقواعد الأميركية في العراق مشيراً إلى أن العمليات ستستمر بوتيرة أعلى.

واعتبر أن "الأميركيين يعرفون جيدًا إمكانات المقاومة العراقية والتي تضاعفت منذ فترات، ونحن اليوم في مرحلة قادرين على ضرب جميع القواعد الأمريكية في العراق".

وكانت القيادة الوسطى الأميركية قد اعترفت أمس بوقوع إصابات بين أفرادها في هجوم بمسيّرتين غربي العراق وقالت إن قواتها دمرت مسيرة ثالثة شمالي العراق دون وقوع إصابات.

وأوضحت في بيان أن الجيش الأميركي تصدى لثلاث طائرات مسيّرة قرب مواقع القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.. ولفتت الى أن القوات الأميركية اشتبكت مع طائرتين مسيّرتين مما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق أضرار بالثانية وهناك إصابات طفيفة ضمن قوات التحالف من دون توضيح طبيعتها.

وأشارت القيادة المركزية الى أنها في "في هذه اللحظة من حالة التأهب القصوى" تراقب الوضع في العراق والمنطقة "عن كثب".. مشددة على أن القوات الأميركية ستدافع عن نفسها وقوات التحالف "ضد أي تهديد".