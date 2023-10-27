قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية): يتعرض شمال قطاع غزة مساء الجمعة لقصف إسرائيلي كثيف "هو الأعنف" منذ بداية الحرب الأخيرة ولا سيما مدينة غزة على ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة فرانس برس وحركة حماس الفلسطينية.

وأعلنت حكومة حركة حماس مساء الجمعة انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك "لارتكاب مجازر".

وأوضح صحافيو وكالة فرانس برس في قطاع غزة أنهم لا يستطيعون التواصل إلا في المناطق التي تتوافر فيها الشبكة الإسرائيلية.

وبدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) وكانت لا تزال متواصلة بعد ساعة من ذلك.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر"، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يقوم "بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع".

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه "يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة" تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه كثف ضرباته "في شكل كبير جدا" مساء الجمعة على غزة، وأعلن أنه "سيوسّع" عملياته البرية في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري "سنواصل ضرب مدينة غزة وضواحيها".

انقطاع الاتصالات والانترنت

وطالبت حماس في بيان "الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عبر منصة إكس "انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة في ظل قطع سلطات الاحتلال للاتصالات والانترنت بشكل كامل".

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن هذا الأمر "يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعوق وصول سيارات الاسعاف الى المصابين والجرحى"، معربا عن "القلق الشديد" بشأن قدرته على الاستمرار في تقديم الرعاية في ظل هذه الظروف، وكذلك من أجل سلامة موظفيه.

وأفاد موقع "نت بلوكس" الذي يتابع الوصول إلى الإنترنت حول العالم عن "انهيار الاتصال في قطاع غزة".

رد حماس

ورداً على القصف، أعلنت حركة حماس أنها أطلقت مساء الجمعة "رشقات صاروخية" في اتجاه إسرائيل.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس عبر تلغرام "رشقات صاروخية في اتجاه الأراضي المحتلة ردا على المجازر بحق المدنيين" الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام إٍسرائيلية أن الصواريخ أطلقت باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل وشمال الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية.

وسمع أحد صحافيي وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية في منطقة رام الله في الضفة الغربية.

كما دوت صفارات الإنذار في مدينتي عسقلان وسديروت في جنوب إسرائيل قرب قطاع غزة.