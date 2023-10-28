كييف (أوكرانيا): قضى شخصان على الأقل السبت في كييف جراء سقوط أشجار بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما انقطع التيار الكهربائي عن مئات البلدات في أوكرانيا، في وقت لا تزال شبكة الكهرباء هشّة نتيجة القصف الروسي الذي يطالها.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو عبر تلغرام، "الطقس السيء يسود أوكرانيا. هناك مشاكل في إمدادات الطاقة في 12 منطقة في البلاد (أكثر من 780 بلدة)".

وأضاف أنّ المناطق الأكثر تضرّراً هي خميلنيتسكي وريفني ولفيف في غرب البلاد.

وتابع كليمينكو "لسوء الحظ، قضى رجلان نتيجة سقوط أشجار في منطقتي بوديل وشيفتشينكيفسكي في كييف".

كليتشكو

من جهته، أفاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو بأنّ سبعة أشخاص أصيبوا بجروح، نُقل خمسة منهم إلى المستشفى.

ووفق وزارة الطاقة، هناك ما لا يقل عن 300 ألف شخص بدون كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستُهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بحملة قصف روسية خلال شتاء العام 2022، الأمر الذي أدّى إلى إغراق ملايين الأشخاص في الظلام والصقيع.

ورغم إجراء إصلاحات منذ ذلك الحين، إلّا أنّ أوكرانيا تتوقع حملة قصف جديدة هذا الشتاء، وتطلب من حلفائها الغربيين أنظمة دفاع جوي جديدة.