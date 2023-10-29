القدس: دعا الجيش الإسرائيلي الأحد المدنيين في غزّة إلى التوجّه نحو الجنوب، قائلا إنّ الجهود الإنسانية في تلك المنطقة من القطاع المحاصر "ستتوسّع".

وذكر الجيش عبر منصة إكس (تويتر سابقا) "يجب على المدنيين في شمال غزة وفي مدينة غزة أن ينتقلوا موقتا إلى جنوب وادي غزة، نحو منطقة أكثر أمانا حيث سيكون بإمكانهم الحصول على مياه وغذاء ودواء. وغدا (الأحد)، ستتوسع الجهود الإنسانية...بقيادة مصر والولايات المتحدة".

قصف مستمر

ويقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة دونما هوادة منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق في أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر أحكمت اسرائيل حصارها على غزة قاطعا عنه امياه والكهرباء والمواد الغذائية في حين أن القطاع حيث يقيم 2,4 مليون فلسطينين يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ تولي حركو حماس السلطة فيه في العام 2007.

منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، دخلت 84 شاحنة محملة مساعدات إنسانية من مصر إلى غزة، حسب الأمم المتحدة، في حين أن هناك حاجة إلى مئة شاحنة على الأقل يوميا، وفق المنظمة الأممية.

ويدعو الجيش الإسرائيلي سكان شمال القطاع حيث تتركز عمليات القصف الكثيفة، إلى الانتقال جنوبا منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر.

إلا ان الضربات تستمر باستهداف الجنوب أيضا إلى حيث انتقل مئات آلاف السكان المدنيين قرب الحدود المقفلة مع مصر. وقد عاد آلاف من الفلسطينيين باتجاه الشمال لعدم توافر مساكن ومساعدات في الجنوب على ما أفادت الأمم المتحدة.

إنترنت

من جهة أخرى قالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجا إلى قطاع غزة الأحد بعدما انقطعت الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.

وذكرت "نت بلوكس" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "بيانات الشبكة في الوقت الحقيقيّ تُظهر أن الاتصال بالإنترنت يعود" تدريجا في قطاع غزة.

كذلك، أعلنت "بالتل"، مجموعة الاتصال الرئيسية العاملة في قطاع غزة، وشركة "جوال" التابعة لها، عبر فيسبوك، عن "العودة التدريجية لخدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية وبالإنترنت) التي انقطعت في قطاع غزة بسبب القصف مساء الجمعة".