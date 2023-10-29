إيلاف من لندن: أعلن مقر رئاسة الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء تحادث مع الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون اليوم الأحد بعد توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس.

وقال 10 داونينغ ستريت إن ريشي سوناك وماكرون شددا على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة، كمت اتفقا على العمل معًا في الجهود المبذولة لتوصيل الغذاء والوقود والمياه والأدوية الحيوية لمن يحتاجون إليها، ولإخراج الرعايا الأجانب.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، وخاصة في الضفة الغربية.

وأطلع رئيس الوزراء والرئيس ماكرون على المحادثات التي أجراها مع قادة المنطقة للتأكيد على أهمية العمل لضمان الاستقرار الإقليمي.

كما اتفق سوناك وماكرون على أنه من المهم عدم إغفال مستقبل المنطقة على المدى الطويل، ولا سيما الحاجة إلى حل الدولتين. وشددا على أن حماس لا تمثل الفلسطينيين العاديين وأن وحشيتهم لا ينبغي أن تقوض التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي الأخير، قال الزعيمان إنهما سيبقيان على اتصال وثيق مع بعضهم البعض ومع زعماء المنطقة.

