غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع الليلة ارتفع إلى 65 على الأقل.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أن 55 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا وأصيب عشرات آخرون في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على معظم مناطق قطاع غزة.

بدورها، قالت وكالة "شهاب" الإخبارية، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في بلدة عارورة شمال غرب رام الله، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه فجّر المنزل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية قولها إن مستوطنين أضرموا النار في منزل بإحدى قرى مسافر يطا بالضفة الغربية، ليل الاثنين.

وذكر أحد سكان القرية للصحيفة أن مجموعة وصفها بأنها من المستوطنين دخلوا بسيارة إلى القرية الواقعة إلى الجنوب من الخليل وأشعلوا النار في المنزل ثم غادروا، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.