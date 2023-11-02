إيلاف من لندن: اعتذرت شركة ماركس آند سبنسر البريطانية M&S بعد اتهامها بنشر صورة لقبعات حفلات عيد الميلاد بألوان العلم الفلسطيني مشتعلة.

وأظهرت الصورة التي نشرت على موقع انستغرام Instagram ، وهي مأخوذة من أحد الإعلانات التليفزيونية للشركة، قبعات حمراء وخضراء وفضية تحترق في المدفأة.

وقالت M&S إن الهدف هو "إظهار أن بعض الأشخاص لا يستمتعون بارتداء قبعات عيد الميلاد الورقية بشكل هزلي". وأزالت الشركة الصورة

ونوهت إلى إن الإعلان تم تصويره في أغسطس، قبل بدء الصراع الأخير بين إسرائيل وغزة، حسب تقرير (بي بي سي).

قبعات ورقية

وقالت إن القبعات كانت "قبعات ورقية تقليدية ملونة احتفالية باللون الأحمر والأخضر والفضي لعيد الميلاد".

وأضافت الشركة البريطانية، في بيان نُشر على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، مساء الأربعاء: "لقد قمنا بإزالة المنشور بعد التعليقات ونعتذر عن أي ضرر غير مقصود".

وأشارت إلى أن الصورة كانت مأخوذة من إعلان الشركة عن ملابس عيد الميلاد والمنزل، والذي يعتمد على فرضية أنه يجب على الناس التخلص من تقاليد عيد الميلاد التي لم يعودوا يحبونها.

انتقادات

وأثارت الصورة انتقادات العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين زعموا أن هناك تشابها بين ألوان القبعات والعلم الفلسطيني، حيث وصف أحد المستخدمين الصورة بأنها "بغيضة".

كما تم الدفاع عن الشركة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين الذين قالوا إن القبعات بألوان عيد الميلاد التقليدية.

وقال مقدم برنامج Queer Eye، تان فرانس، الذي ظهر في الإعلان، على إنستغرام: "تم تصوير الإعلان في أغسطس، لذا ربما تصلون بتعليقاتكم السخيفة".

معايير الإعلان

وتقول هيئة معايير الإعلان، التي تنظم الإعلان في المملكة المتحدة، إنها تلقت 40 شكوى بشأن منشور ماركس آند سبنسر على Instagram.

وتقول الهيئة التنظيمية إنها تقوم بمراجعة الشكاوى لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، لكنها لا تحقق حاليًا في الإعلان.

وأطلقت M&S إعلانًا بعنوان "Love Thismas not Thatmas" في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقالت إن الهدف منه هو "الاحتفال بعملائنا وتمكينهم من القيام بالأشياء التي يحبونها فقط".

ويظهر في الإعلان أيضًا الممثلان زاوي أشتون وهانا وادينغهام والمغنية صوفي إليس بيكستور.