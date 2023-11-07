إيلاف من لندن: أكد الملك عبدالله الثاني على رفض الأردن لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

ولفت العاهل الأردني خلال لقائه في بروكسل، اليوم الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى ضرورة العمل نحو حلّ جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب.

كما أكد على ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، داعيًا إلى أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك.

وتناول اللقاء بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ووزير الخارجية أيمن الصفدي علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيزها في شتى الميادين.



جانب من لقاء العاهل الأردني وأمانة حلف الناتو يوم الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023

اجتماع الحلف

وكان العاهل الأردني، التقى أمس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ يوم الاثنين في بروكسل، حيث تحادثا حول شراكة الحلف مع عمّان والأمن الإقليمي.

وأفاد حلف شمال الأطلسي في مذكرة بأن الملك عبد الله الثاني شارك في اجتماع لمجلس شمال الأطلسي، حيث تحدث عن الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بما في ذلك الصراع في غزة".

وأشاد الأمين العام بدور الأردن في تعزيز الأمن الإقليمي، وقال إن زيارة الملك تسلط الضوء على تعزيز الشراكة بين الناتو والمملكة الهاشمية.

ويواصل حلف شمال الاطلسي تنفيذ حزمة بناء القدرات الدفاعية للأردن، بما في ذلك دعم مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وإدارة الأزمات.

وكان الأردن انضم إلى منتدى الشراكة للحوار المتوسطي التابع لحلف الناتو في عام 1995، وهو أحد أقرب شركاء الحلف في منطقة الشرق الأوسط.

