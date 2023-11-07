ناقش رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء في لقاءين منفصلين، مع سفير دولة قطر الجديد سلطان بن مبارك بن خليفة الكبيسي، وسفير دولة الكويت طارق عبد الله الفرج الجهود الدبلوماسية لإيقاف الحرب على غزة.

وبحث اللقاءان وفق البيان العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية حيال قضايا المنطقة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



الحلبوسي يهنئ سفير دولة قطر بمناسبة تسلم مهامه الجديدة(واع)

كما ناقش اللقاءان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية لإيقاف الحرب، مجدداً موقف العراق الثابت الشعبي والرسمي في دعم القضية الفلسطينية.