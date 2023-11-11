الرياض: بدأ القادة ورؤساء وفود الدول في التوافد على مقر انعقاد القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية في الرياض لبحث تطورات الأوضاع والتصعيد العسكري في قطاع غزة.



رئيس قرغيزستان لدى وصوله إلى الرياض (واس)



ووصل إلى الرياض خلال الساعات الماضية عدد كبير من قادة الدول العربية والإسلامية، من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ووصل أيضاً، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، والوفد المرافق له.



رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي لدى وصوله إلى الرياض (واس)

كما وصل نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد؛ ووصل رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، والوفد المرافق له. ووصل أيضاً الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، والوفد المرافق له.

الإرادة العربية - الإسلامية

ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، أن هذه القمة جاءت بعد التشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وعوضاً عن القمتين "العربية غير العادية" و"الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه. ونوّهت بأن ذلك يأتي استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعي موحّد يُعبّر عن الإرادة العربية - الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها. وتبحث القمة الاستثنائية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني؛ امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.