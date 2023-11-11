إيلاف من لندن: اشتبك متظاهرون من اليمين المتطرف مع الشرطة في لندن، حيث انضم آلاف الأشخاص إلى مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة.

وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 82 شخصا في منطقة "بيمليكو" في وسط لندن "لمنع خرق السلام".

وقالت القوة، حسب ما نقلت عنها قناة (سكاي نيوز) إن المعتقلين كانوا "جزءًا من مجموعة كبيرة من المتظاهرين المعارضين الذين نراقبهم والذين حاولوا الوصول إلى مسيرة الاحتجاج الرئيسية".

ويأتي ذلك بعد وقوع مشاهد عنف عندما شوهد حشد كبير من الأشخاص يحملون أعلام سانت جورج يسيرون على طول منطقة إمبانكمينت على نهر التيمز ويهتفون "إنكلترا حتى أموت".

وحاول صف من الشرطة منعهم من الوصول إلى منطقة وايتهول حيث الاحتفال بذكر الهدنة في الحرب العالمية الأولى، لكن المجموعة تقدمت عبرها، وصرخ البعض "دعونا نقبض عليهم" بينما رد الضباط بالهراوات.

كما تم إلقاء زجاجات على الشرطة من قبل المتظاهرين المناهضين، وكان العديد منهم يرتدون أقنعة.

المواجهة

وحدثت المواجهة قبل وقت قصير من الصمت لمدة دقيقتين في يوم الهدنة، عندما تجمع مئات الأشخاص عند النصب التذكاري لإحياء ذكرى قتلى الحرب في المملكة المتحدة في الساعة 11 صباحًا. وانتهت الخدمة دون وقوع أي حادث.

وكان ستيفن ياكسلي لينون، المعروف أيضًا باسم تومي روبنسون، مؤسس رابطة الدفاع الإنكليزية، قد دعا أنصاره إلى التجمع في العاصمة.

وكان من بين الحشود إلى جانب مقدم برنامج جي بي نيوز GB News السابق كالفين روبنسون.

ونشرت شرطة العاصمة على موقع X، تويتر سابقًا: "بينما تم الوقوف على الصمت لمدة دقيقتين باحترام وبدون وقوع حوادث في وايتهول، واجه الضباط عدوانًا من المتظاهرين المناهضين الموجودين في المنطقة بأعداد كبيرة".

وقالت القوة إنها "ستستخدم كل السلطات والتكتيكات المتاحة لنا لمنع" المتظاهرين المناوئين من مواجهة المسيرة الرئيسية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس المسلحة.

ووقعت اشتباكات أخرى في الحي الصيني في وقت لاحق عندما ألقيت صواريخ على الشرطة، بينما تم اعتقال "مجموعة كبيرة" في أعقاب الاضطرابات في محطة مترو أنفاق وستمنستر.

ومن المفهوم أن المجموعة المكونة من حوالي 100 شخص كانت محتجزة بموجب صلاحيات لمنع حدوث اضطرابات. كما تم اعتقال عدة أشخاص آخرين، من بينهم مشتبه به اعتقل للاشتباه في حيازته سكين.

وكانت المظاهرة الرئيسية المؤيدة للفلسطينيين، والتي من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 500 ألف شخص، قد أثارت انتقادات من رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية لأنها تزامنت مع أحداث الذكرى.

تأجيج التوترات

وواجهت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان اتهامات بتأجيج التوترات بعد أن اتهمت الشرطة بـ "ممارسة المحاباة" عندما قاومت الضغوط لحظر المسيرة التي دعت إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وفي مواجهة الإدانة والدعوات الموجهة إلى ريشي سوناك لإقالتها، أعربت السيدة برافرمان بعد ذلك عن "دعمها الكامل" لشرطة العاصمة في اجتماع مع المفوض السير مارك رولي.

ولكن في أعقاب الاضطرابات، كتب عمدة لندن صادق خان على موقع X: "مشاهد الفوضى التي شهدناها من قبل اليمين المتطرف عند النصب التذكاري هي نتيجة مباشرة لكلمات وزير الداخلية".

وأضاف: "لقد أصبحت مهمة الشرطة أكثر صعوبة"، وأكد: "تحظى شرطة العاصمة بدعمي الكامل لاتخاذ إجراءات ضد أي شخص ينشر الكراهية ويخالف القانون."



الوزيرة شجعت اليمين

ومن جهته، قال الوزير الأول الاسكتلندي حمزة يوسف: "لقد شجعت وزيرة الداخلية اليمين المتطرف. لقد أمضت أسبوعها في تأجيج نيران الانقسام. وهم الآن يهاجمون الشرطة في يوم الهدنة. منصب وزيرة الداخلية لا يمكن الدفاع عنه. يجب أن تستقيل."

يشار إلى أنه كان تم تجنيد أكثر من 1000 ضابط شرطة من قوات خارجية لمراقبة الاحتجاجات، وقالت شرطة العاصمة إن 1850 فردًا سيكونون في الخدمة يوم السبت و1375 يوم الأحد.

المظاهرة الفلسطينية

وكان مسار المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين من هايد بارك إلى السفارة الأميركية في فوكسهول، جنوب نهر التايمز.

وحمل العديد من المشاركين الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الحصار"، بينما كانوا يهتفون "وقف إطلاق النار الآن".

وعلى الرغم من أن المسيرة لم يكن المقصود منها الاقتراب من النصب التذكاري، فقد تم إنشاء منطقة حظر للوايتهول والمناطق المجاورة الأخرى، في حين سيكون للنصب التذكاري تواجد شرطة مخصص على مدار 24 ساعة حتى بعد أحداث الذكرى يوم الأحد.

سلطات إضافية

وتوجد أيضًا سلطات احتجاج إضافية تمكن الضباط من تفتيش أي شخص في منطقة معينة بحثًا عن أسلحة، وإزالة أغطية الوجه.

وكان الاهتمام الرئيسي لمدينة متروبوليتان هو تجنب الاشتباكات بين المتظاهرين والمتظاهرين المعارضين.

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة لورانس تايلور: "مهمتنا هي التأكد من أننا نقوم بالشرطة دون خوف أو محاباة، وأننا نوازن بين حقوق الجميع، سواء كانوا متظاهرين أو متظاهرين مناهضين، أو الأشخاص الذين يعيشون أو يأتون إلى لندن".

وأضاف: "ومهمتنا في نهاية هذا الأسبوع هي ضمان الحفاظ على سلامة الناس، وهذا ما أركز عليه."

وفي الوقت نفسه، تم حظر الاحتجاجات في عدد من محطات القطارات في لندن، مع صدور أوامر الحظر في واترلو وفيكتوريا وتشيرنغ كروس بين الساعة 10 صباحًا و11 مساءً يوم السبت.

وفي الأخير، قال وزير النقل مارك هاربر، الذي وافق على هذه الخطوة: "يوم الهدنة هو لحظة تأمل وطني مهيب لإحياء ذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم في خدمة بلدنا. من المهم أن يتمكن الناس من استخدام شبكة السكك الحديدية لدينا للسفر بأمان. خالية من التخويف".