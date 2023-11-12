نيودلهي: تنتشر مخاوف حالياً في الهند من محاصرة كثير من العمال، إثر انهيار نفق قيد الإنشاء، الأحد، في منطقة أوتاركاشي بولاية أوتاراخاند الواقعة شمالي البلاد، حسبما أوردته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وأفادت تقارير بمحاصرة ما لا يقل عن 36 عاملاً، بعد انهيار جزء من نفق قيد الإنشاء يقع بين سيلكيارا وداندالجاون، على طريق براهماخال- يامونوتري الوطني السريع في منطقة أوتاركاشي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع عند نحو الساعة الرابعة صباحاً، عندما انهار جزء يبلغ طوله 150 متراً، من النفق الذي يمتد بطول 4 كيلومترات ونصف كيلومتر.

وذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا"، أنه بمجرد تلقي معلومات بشأن الحادث، وصل أربان يادوفانشي، المسؤول في شرطة أوتاركاشي إلى مكان الحادث على الفور، وبدأت عملية إغاثة وإنقاذ.

وأضاف التقرير أن الموقع شهد أيضاً وجود القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، وفرقة من قوات الإطفاء، وموظفين من الشركة الوطنية لتطوير الطرق السريعة والبنية التحتية المحدودة، وهي الجهة المسؤولة عن إنشاء النفق.