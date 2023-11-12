إيلاف من لندن: قال تقرير صحفي إن مصير وزيرة الدخلية البريطانية سويلا برافرمان صار على المحك وقد تتم أقالتها في غضون يوم أو يومين.

وقال التقرير أن الوزيرة برافرمان ضاعفت من دعواتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

وفشلت وزير الداخلية الأسبوع الماضي في حظر المسيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن قالت شرطة العاصمة إن لديها الموارد اللازمة لإدارة مئات الآلاف من الأشخاص الذين شاركوا - بالإضافة إلى الاحتجاجات المضادة لليمين المتطرف.

وفي سلسلة من المنشورات على موقع X (تويتر سابقا) التي تم إرسالها بعد ظهر يوم الأحد، قالت السيدة برافرمان إن "من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات" ضد الاحتجاجات، التي أدت إلى "تلوث شوارع لندن بالكراهية والعنف ومعاداة السامية".

إشادة

وأشاد وزيرة الداخلية بضباط الشرطة، قائلة: "إن ضباط الشرطة الشجعان لدينا يستحقون شكر كل مواطن محترم على احترافيتهم في مواجهة العنف والعدوان من المتظاهرين والمحتجين المضادين في لندن أمس السبت".

واضافت: "إن إصابة العديد من الضباط أثناء قيامهم بواجبهم أمر مثير للغضب."

وقال التقرير أن كلام الوزيرة اليوم فيه تناقض ملحوظ مع الأسبوع الماضي، عندما اتهمت شرطة العاصمة باتباع "معايير مزدوجة" بشأن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات.

وأضافت برافرمان: "إن الهتافات واللافتات والأدوات المريضة والتحريضية، وفي بعض الحالات، الإجرامية بشكل واضح، والتي تم عرضها علنًا في المسيرة، تمثل مستوى منخفضًا جديدًا. إن معاداة السامية وغيرها من أشكال العنصرية، جنبًا إلى جنب مع تثمين الإرهاب على هذا النطاق، أمر بالغ الأهمية". مقلق."

واتهم البعض السيدة برافرمان بتأجيج التوترات، مما أدى إلى نزول المزيد من الناس إلى العاصمة.

وتم اعتقال أكثر من 140 شخصًا في هذه الاضطرابات، سواء من الجانب المؤيد للفلسطينيين أو من الجانب اليميني المتطرف للاحتجاج المضاد.

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، لورانس تايلور، إن القوة تواجه "يومًا صعبًا للغاية" في التعامل مع الاحتجاجات.

منصب على المحك

وأصبح منصب السيدة برافرمان الآن على المحك، حيث تدعو أحزاب المعارضة ريشي سوناك إلى إقالتها، ونقص الدعم من زملائها الوزاريين.

ةليس من الواضح ما هي "الإجراءات الإضافية" التي تعتبرها السيدة برافرمان ضرورية.

ولم تتمكن وزيرة الداخلية والسيد سوناك في نهاية المطاف من منع استمرار مظاهرات عطلة نهاية الأسبوع لإحياء الذكرى. ومن أجل حظر المسيرة، يجب على الشرطة أن تتقدم بطلب إلى وزيرة الداخلية للحصول على الموافقة على أساس أنه لن يكون من الآمن السماح بتنظيم المسيرة.

قرر مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي، في هذه الحالة أن قوته ستكون قادرة على مراقبة الاحتجاجات بشكل كافٍ، مما جعل السيد سوناك يقبل أنها تمضي قدمًا، لكنه أحبط السيدة برافرمان.

تقرير عن العنف

وإلى ذلك، من المقرر أن يقدم اللورد والني، مستشار الحكومة المستقل المعني بالعنف السياسي والاضطرابات، تقريرًا إلى داونينغ ستريت يقترح فيه تغيير القانون، حتى تتمكن الشرطة من التقدم بطلب لحظر مسيرة إذا كان من المتوقع أن يكون لها آثار على مجتمع مثل المملكة المتحدة. وشهدت الجالية اليهودية مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

وكان مفوض شرطة العاصمة السير مارك أعرب مرارًا وتكرارًا عن إحباطه عندما طلبت منه الحكومة القيام بأشياء غير واردة في القانون.

وفي أعقاب الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي، يواجه السيد سوناك والسيدة برافرمان مواجهة أخرى هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن شرعية مخطط ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

تعديل حكومي

وإذا تم إجراء تعديل وزاري، فإن إخلاء السيدة برافرمان لمنصب وزارة الداخلية يمكن أن يؤدي إلى تعديل وزاري واسع في حكومة السيد سوناك حيث يتطلع إلى الانتخابات - التي يجب إجراؤها بحلول يناير 2025 على أبعد تقدير - حيث يتخلف عن السير كير ستارمر بفارق أكبر. من 20 نقطة.

وهناك تكهنات بأن التعديل الوزاري قد يحدث يوم غد الاثنين.

لكن قد يرغب سوناك في الإبقاء على وزيرة الداخلية في منصبه حتى تتقدم الجدل القانوني الأخير حول إحدى سياساتها الرئيسية.

وستحكم المحكمة العليا يوم الأربعاء بشأن شرعية مخطط الترحيل الرواندي، الذي تم تقديمه في عهد بوريس جونسون وبريتي باتيل، ولكن تم تشديده في عهد سوناك والسيدة برافرمان.

