برازيليا: لم يتردد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإثنين في اتهام إسرائيل بـ"قتل أبرياء من دون أيّ معيار" في قطاع غزة، مؤكدا أن رد الدولة العبرية "لا يقلّ خطورة" عن الهجوم الذي شنّته عليها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأشعل فتيل هذه الحرب.

وقال لولا خلال حفل رسمي في برازيليا إنّه "بعد الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس، تبين أن العواقب، أن الحل الذي انتهجته إسرائيل، لا يقل خطورة عن ذاك الذي انتهجته حماس. إنّهم يقتلون أبرياء من دون أيّ معيار".

كذلك، فإن لولا، رئيس أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، اتهم إسرائيل بـ"إلقاء قنابل على أماكن فيها أطفال، كالمستشفيات، بحجة وجود إرهابيين فيها". وشدّد لولا على أنّ عدد النساء والأطفال الذين قُتلوا لم يسبق له مثيل في مثل هكذا نزاع.

وأضاف: "هذا أمر لا يمكن تفسيره. أولاً، عليك أن تنقذ النساء والأطفال، ثم تتقاتل مع من تريد".

غضب الجالية

وسارع ممثلو الجالية اليهودية في البرازيل، ثاني أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، إلى إدانة تصريحات لولا "الخاطئة" و"غير العادلة" و"الخطيرة".

وقالت "الكونفدرالية الإسرائيلية في البرازيل" التي تقول إنّها تمثّل 120 ألف يهودي برازيلي، إنّ تصريحات لولا "تضع على نفس المستوى" إسرائيل وحماس.

ودافعت الكونفدرالية في مذكرة عن الجهود "الواضحة والمثبتة" التي تبذلها السلطات الإسرائيلية "لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين". وأضافت المذكّرة أنّ أبناء الطائفة اليهودية في البرازيل "يتوقعون من سلطاتنا أن تكون متوازنة".