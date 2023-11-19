حذّر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء حكومته من معارضة قراره السماح بإدخال شاحنتي وقود أسبوعياً إلى قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلامية أنه قال للوزراء في اجتماع ليلي استمر حتى صباح اليوم، إن عدم الموافقة على هذه الخطوة كان من شأنه أن يؤدي إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وكنا سنفقد جزءًا كبيرًا من الشرعية الدولية لمواصلة العملية في غزة.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إلى أن غزة كانت على شفا أزمة إنسانية تم تجنبها في اللحظة الأخيرة، بسبب قرار إدخال الوقود. مشيرةً إلى أن الوقود الذي يذهب إلى غزة يخضع لآلية مراقبة، مما يضمن عدم وصوله إلى أيدي حركة "حماس".

ووافقت إسرائيل على إدخال الوقود إلى القطاع مع ازدياد الضغوط الدولية رفضًا للحصار الذي تفرضه بمنع دخول المواد الأساسية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وكانت مصادر أمنية مصرية قد أكدت منذ يومين أن الموافقة على إدخال الوقود إلى غزة جاءت بناء على "اتصالات مكثفة بين الأجهزة الأمنية في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.