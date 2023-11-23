أعلن الجيش الأميركي الخميس اعتراض مسيرةات مفخخة فوق البحر الأحمر بعد إطلاقها من اليمن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون

إيلاف من بيروت: اعترضت مدمرة أميركية أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر طائرات مسيرة مفخخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، وفق تأكيد البنتاغون صباح الخميس.

وكان الحوثيون قد حذروا الأربعاء حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا بدورهم "هدفا مشروعا" في مضيق باب المندب، بعدما احتجز اليمنيون في نهاية الأسبوع الماضي سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي ردا على الحرب في غزة.

وبحسب موقع "فرانس 24"، قالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" في منشور بالعربية على منصة "إكس" إنه صباح الخميس "أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت أن الطائرات المسيرة "تم إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأميركية يو إس إس توماس هودنر في دورية في البحر الأحمر. لم تتعرض السفينة ولا طاقمها لأي ضرر أو إصابة".

ولم توضح "سنتكوم" في بيانها وجهة الطائرات المسيرة التي أسقطتها، لكن في الأسابيع الأخيرة، أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء أنه اعترض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه مدينة إيلات، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق دفعة صواريخ من اليمن باتجاه جنوب الدولة العبرية.

وكان الحوثيون حذروا الأربعاء حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا بدورهم "هدفا مشروعا" في مضيق باب المندب، بعدما احتجز اليمنيون في نهاية الأسبوع الماضي سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي ردا على الحرب في غزة.