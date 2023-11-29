إيلاف من بيروت: قال موقع "أكسيوس" الأميركي إن اثنين من اليهود الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي قدما طلبًا الثلاثاء لإدانة مشروع قانون جمهوري لطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة، في خطوة وصفها الموقع بأنها "نادرة".

وقد قدم النائبان غريغ لاندسمان (ديمقراطي من ولاية أوهايو) ودان غولدمان (ديمقراطي من ولاية نيويورك)، وهما من المؤيدين لإسرائيل، هذا الإلتماس المؤلف من صفحتين، لدحض مشروع قانون قدمه عن الحزب الجمهوري النائب ريان زينكي مع 10 من رعاة الجمهوريين، لحظر أو إلغاء تأشيرات منحت لفلسطينيين، ووضع اللاجئين من حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية التي يعود تاريخها إلى 1 أكتوبر، أي قبل هجوم حماس على إسرائيل.

وبحسب الإلتماس، يخلط مشروع قانون الحزب الجمهوري بشكل خطير بين الفلسطينيين وحماس، ويهدف إلى تأجيج التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف.

زيت على النار

وفقًا لـ "أكسيوس"، يقول لاندسمان: "إنهم يحاولون طرد مجتمع كامل من الولايات المتحدة. على هؤلاء الأشخاص أن يتراجعوا عن هذا الخطاب الخطير وأن يتوقفوا عن صب الزيت على النار". يضيف: "الاقتراح لا يساعد الإسرائيليين، ومؤكد أنه لا يساعد الفلسطينيين، بل يقوض دورنا في السعي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال غولدمان إن الدعوات لطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة هي "دعوات عنصرية معادية للأجانب ولا مكان لها في بلادنا".

إلى ذلك، يقول زينكي في بيان إن مشروع القانون يتعلق بحقيقة أن إدارة بايدن غير قادرة على التأكد من نوايا أي شخص يأتي إلى الولايات المتحدة. يضيف: "الديمقراطيون يائسون للغاية لصرف الانتباه عن إخفاقات بايدن في السياسة الخارجية لدرجة أنهم يحاولون بدء حروب الهوية والثقافة بينما تقود إدارة بايدن الضعيفة العالم إلى حروب برية واسعة النطاق على جبهات متعددة".