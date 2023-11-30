إيلاف من الرباط: استقبل عاهل المغرب الملك محمد السادس، مساء الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.



الملك محمد السادس لدى تعيينه رئيس المحكمة الدستورية

ويتعلق الأمر بكل من: محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعينين من قبل الملك محمد السادس.

ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب( الغرفة الاولى في البرلمان) ، ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين( الغرفة الثانية ) .

في غضون ذلك، عين الملك محمد السادس محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا لسعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه.

وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من أمينة المسعودي، ونجيب بامحمد ،ومحمد ليديدي، اليمين بين يدي الملك محمد السادس، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.