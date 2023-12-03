إيلاف من بيروت: أدى العنف المستشري في الشرق الأوسط اليوم إلى عرقلة الجهود الأخيرة لتحسين العلاقات في المنطقة. بدأت المملكة العربية السعودية وإيران في تطبيع العلاقات بينهما، وبدأت الدول الإسلامية في قبول اليهود. ومنذ عام 2020، انضمت أربع دول عربية إلى اتفاقيات إبراهيم لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

الآن تؤدي الحرب في غزة إلى تطرف العالم الإسلامي وترويعه. ينصب الاهتمام العالمي على الفلسطينيين ومحنتهم بعد سنوات من الإهمال. وقد تدعي حماس أن ذلك يمثل نجاحاً من نوع ما، لكن الكثيرين يلومون الجماعة الإرهابية الإسلامية على إشعال نار جهنم في إسرائيل.

منعطف حرج

تظهر التداعيات أن المسلمين يقفون عند منعطف حرج في تطور عقيدتهم. فالتحولات الدينية والسياسية والاجتماعية الضخمة تعمل على تغيير الشرق الأوسط. السؤال الآن هو ما إذا كان هجوم حماس في 7 أكتوبر قادراً على عكس اتجاه هذه الثورة من خلال تأجيج جذوة الإسلام السياسي. وممكن أن تؤدي الحماسة المناهضة لإسرائيل والغرب إلى إثارة جماهيرها من جديد.

تقول "إيكونوميست": "كي نفهم لماذا ستكون مثل هذه النتيجة ضارة، فكر في مدى تحول مواقف المسلمين تجاه الدين في السنوات التي سبقت هجمات 7 أكتوبر. تغيرت الممارسة الدينية من التعبئة السياسية من أجل الخلاص المجتمعي، كما يتبناها الإسلاميون، إلى سعي أكثر شخصية إلى الروحانية. والنتيجة هي أنه بالنسبة للعديد من المسلمين، أصبح الإسلام غير مُسيس بشكل متزايد".

هذا الاتجاه واضح في إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979. لكن في عام 2021، زعم استطلاع عبر الإنترنت أجرته مجموعة أبحاث هولندية "غامان"، أن نحو نصف المشاركين الإيرانيين البالغ عددهم 50 ألفًا قالوا إنهم غيروا دينهم. وعلى الرغم من الحظر الذي تفرضه البلاد على التبشير، فإن الاهتمام بالديانات غير الإسلامية في البلاد، مثل الديانات الزرادشتية والبهائية، آخذ في الارتفاع. ويقول الإنجيليون في إيران إن المسيحية تنمو هناك بشكل أسرع من أي بلد آخر. وفي استطلاع أجراه الخبير الأميركي جيمس زغبي، قال أكثر من ثلثي شباب الشرق الأوسط إنهم يريدون "تحديث المؤسسات الدينية".

تعثر الإسلام السياسي

زاد التسامح الديني على نطاق واسع بين البلدان الإسلامية. على مدى العقد الماضي، استضافت أكثر من اثنتي عشرة دولة البابا فرانسيس. جددت مصر والإمارات والمغرب المعابد اليهودية أو بنت معابد جديدة. وفي العراق، تم افتتاح مركز للحوار بين الأديان قبالة أبواب أقدس ضريح للشيعة في النجف. صاحب الإصلاح الاجتماعي تراجعًا في حماسة الإسلاميين. تعثر الإسلام السياسي خلال العقد الذي أصبحت فيه الأعراف الاجتماعية والثقافية معولمة بشكل متزايد. وفي عام 2011 ازدهرت خلال الربيع العربي. لكن بحلول عام 2019، كان المتظاهرون في الجزائر وإيران والعراق ولبنان والسودان يطالبون بدولة مدنية. يعكس هذا الرفض للإسلام السياسي مدى ضآلة ما بذله أتباعه في معالجة الضائقة الاقتصادية العميقة في البلدان التي سيطروا فيها على السلطة.

تقول المجلة البريطانية: "في مصر وغزة وتونس، تراجعت المداخيل في ظل حكم الإسلاميين، وانتشرت البطالة، وانخفض الاستثمار الأجنبي. وتعد إدلب، معقل الجهاديين في شمال غرب سوريا، من بين أفقر المحافظات في البلاد. ولم يكن الضيق دائما من صنع الإسلاميين. لكنهم وعدوا بأن الإسلام هو الحل، ولم يكن كذلك".

وبحسب المجلة نفسها، تراجعت الجهادية العنيفة مع تراجع الإسلام السياسي. فمنذ عام 2001، شنت الحكومات الغربية حربًا على الإرهاب. في سوريا والعراق، دمر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلافة تنظيم الدولة الإسلامية، "وهي منطقة بحجم بريطانيا كانت تؤوي وتدرب عشرات الآلاف من المقاتلين. ومنذ عام 2019، انخفضت الهجمات الجهادية في سوريا من أكثر من 1000 هجوم سنويًا إلى حوالي 100، وقامت حركات إسلامية أخرى بكبح سلوكها من أجل البقاء. وكان فرع تنظيم القاعدة في سوريا أحد هذه الأمثلة. ولسنوات عديدة، بدت حماس، على الأقل ظاهريا، جزءا من هذا النادي. أوقفت تفجيراتها الانتحارية في إسرائيل، وفي عام 2017 أصدرت ميثاقًا جديدًا تم تجريده من معاداة السامية العلنية الموجودة في النص الأصلي. خلع العديد من النساء في مدينة غزة الحجاب. ومن عجيب المفارقات أن إسرائيل، في سعيها إلى تقسيم الفلسطينيين، قامت في واقع الأمر بدعم واحد من آخر معاقل الإسلاميين في المنطقة وتعلمت كيف تتعايش مع حكمها. إلا أن غزو حماس لجنوب إسرائيل بدد أي وهم بإمكانية التعايش".

أرض خصبة

لكن، تسأل "إيكونوميست": "كيف سيتطور الإسلام السياسي رداً على الحرب في غزة؟" من الممكن أن يظهر جيل جديد من المتطرفين. فالمشاكل الاقتصادية، وسوء الإدارة، والاستبداد الخبيث، توفر أرضاً خصبة لهذه العودة.

يقول أحمد أبو دوه، المحلل المصري في تشاتام هاوس، إن حرب غزة يمكن أن تكون قبلة الحياة للإخوان المسلمين". تحاول حكومات الشرق الأوسط قمع هذه العودة، فيرى العديد من الحكام المسلمين أن إحياء الإسلام السياسي يمثل تهديدًا لهم بقدر ما يمثل تهديدًا للغرب. لم تقم أي دولة قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مؤخرًا بقطع العلاقات معها، أو دعت أميركا إلى مغادرة قواعدها الإقليمية. حتى قطر، حامية حماس، "عرضت طرد الإسلاميين إذا طلبت حليفتها أميركا ذلك"، بحسب "إيكونوميست"، كما نأت إيران ومحور المقاومة التابع لها عن القتال وتركت حماس تقاتل وحدها.

مع ذلك، خطأ الخلط بين الصمت والقبول. يقول علي باكير، الخبير في الإسلام السياسي لدى المجلس الأطلسي: "احذروا الهدوء، فيمكنه أن ينذر بالانفجار القادم". فإن إطاحة حماس في غزة قد تؤدي إلى هدوء قصير الأمد، لكنها قد تؤدي بمرور الوقت إلى تشتيت مقاتليها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وربما يتطور الإسلام السياسي ذاته إلى شيء أقل طائفية مع انتشاره، وربما يجمع أتباع السنة والشيعة معاً، لكن نزعته القتالية قد تشتد. يقول أندرو هاموند من جامعة أكسفورد: "العالم واهم إن ظنّ أن اللحظة الإسلامية انتهت".