نيويورك: حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى محكمة في نيويورك الخميس تنظر في قضية احتيال عقاري، منتقدا مجددا المحاكمة بوصفها غير عادلة.

يُتهم ترامب، الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية، واثنين من أبنائه بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

قبل الجلسة وجه ترامب انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرا أن "القضية حُسمت ضدي قبل أن تبدأ".

خلال جلسات المحاكمة وصف ترامب القاضي المكلف القضية آرثر إنغورون بأنه "مجنون وغير متوازن" وانتقد المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس سوداء البشرة معتبرا أنها "فاسدة" و"عنصرية".

الخميس حضر ترامب الذي أدلى بشهادته في 6 تشرين الثاني/نوفمبر ومن المتوقع أن يعود إلى منصة الشهود في 11 كانون الأول/ديسمبر، لمتابعة مجريات الجلسة.

وارتدى سترة كحلية وندد بالمحاكمة بوصفها مطاردة شعواء، أثناء دخوله القاعة.

وقال للصحافيين "هذه مطاردة شعواء ومحاكمة فاسدة جدا".

في القاعة كان ترامب يقلب أوراقا بينما كان فريقه القانوني يستجوب أحد الشهود، استاذ المحاسبة إيلي بارتوف الذي قدم أدلة داعمة لقضية ترامب.

يواجه ترامب أيضا اتهامات فدرالية بإساءة التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما وجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.