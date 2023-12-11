وسط الحرب المستمرة في غزة، تواجه مدرسة إسلامية مستقلة في المملكة المتحدة تهديدات بالقتل تجاه طلابها الصغار بعد تلقي رسالة تهديد من أحد مؤيدي إسرائيل

إيلاف من دبي: في 7 أكتوبر الماضي، قادت حماس الهجوم الأكثر دموية على إسرائيل في تاريخها. وردا على ذلك، شنت إسرائيل أعنف غاراتها الجوية على غزة. منذ ذلك الحين، شوهدت احتجاجات مؤيدة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، حيث دعا الكثيرون إلى وقف دائم لإطلاق النار وسط ارتفاع عدد القتلى.

إضافة إلى ذلك، كانت الدول في جميع أنحاء العالم في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأعمال عنف ناجمة عن المشاعر المعادية للإسلام أو معاداة السامية، حيث أبلغت الجماعات الإسلامية واليهودية عن ارتفاع في خطاب الكراهية، وفق تقرير نشرته "نيوزويك".

"I wish Israel bombed more of those filthy rascals you deserve to die. But don't worry your surprise will come to you on Friday 8th December."



This anonymous threatening letter was sent to Apex Primary School in East London.



The school has reported the letter to the police but… pic.twitter.com/wROTCBvoNw — 5Pillars (@5Pillarsuk) December 8, 2023

يقول التقرير إن مدرسة أبيكس الابتدائية، وهي مدرسة إسلامية مستقلة في شرق لندن لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و11 سنة، تلقت الخميس الماضي رسالة مكتوبة بخط اليد تهدد بقتل جميع من في المدرسة، بمن فيهم الأطفال، في يوم الجمعة. ومهرت الرسالة بتوقيع "صديقك الإرهابي".

أوغاد قذرون

يقول كاتب الرسالة إنه يتمنى أن "تقصف إسرائيل المزيد من الأوغاد القذرين. أنت تستحق الموت. لكن لا تقلق، مفاجأتك ستأتي إليك الجمعة 8 ديسمبر"، وتابعت الرسالة أن القنبلة ستنفجر في التاسعة صباحًا.

وفقًا لصحيفة "ذا ميرور"، أوضحت مديرة المدرسة مهيرون حميد أن الرسالة تضمنت تهديدات مباشرة، وأن المدرسة اتخذت إجراءات احترازية الجمعة وأخطرت شرطة العاصمة البريطانية لندن التي كثفت الدوريات وعززت الإجراءات الأمنية، ونصحت أولياء الأمور بـ "البقاء يقظين".

وفي بيان، قالت شرطة لندن: "نجري تحقيقًا بعد إرسال رسالة تهديد إلى مدرسة في إلفورد. وقد قام الضباط بالاتصال بالموظفين في المدرسة للتأكد من اتخاذ الإجراءات الأمنية المطلوبة. ويشمل ذلك زيادة الدوريات حول المدرسة. وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة من أرسل الرسالة. ولم تحدث أي اعتقالات".