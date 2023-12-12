إيلاف من لندن: مع بدء مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا، أعلن عن وفاة أحد طالبي اللجوء على متن سفينة بيبي ستوكهولم العائمة في ميناء دورست.

وتأوي السفينة المكونة من ثلاثة طوابق، والتي رست قبالة بورتلاند، جنوب انكلترا، أشخاصًا ينتظرون نتائج طلبات اللجوء الخاصة بهم وتتسع لما يصل إلى 500 رجل.

تعد سفينة بيبي ستوكهولم، التي ترسو في ميناء بورتلاند في دورست، واحدة من عدد من المواقع البديلة التي تستخدمها وزارة الداخلية لإيواء طالبي اللجوء.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها على علم بتقارير عن حادث يتعلق بطالب لجوء على متن السفينة.

وقال ستيف سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة Care4Calais الخيرية للاجئين: "نشعر مع الذي فقد حياته وعائلته وأصدقائه".

حزن وقلق

أضاف أن من كانوا على متن السفينة بيبي ستوكهولم "سيشعرون بشعور عميق بالحزن والقلق اليوم، وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تتحمل المسؤولية عن هذه المأساة الإنسانية".

تم استخدام السفينة أول مرة لإيواء طالبي اللجوء في أغسطس الماضي، ولكن تم إخلاؤها بعد العثور على بكتيريا الليجيونيلا في إمدادات المياه، مع عودة الأشخاص إليها في أكتوبر.

وهذه السفينة هي الأولى التي يتم استخدامها كجزء من خطط الحكومة لخفض تكلفة إيواء اللاجئين. وكانت هناك معارضة كبيرة للخطة، سواء من السكان المحليين أو المنظمات الوطنية، حيث وصفها الناشطون بأنها "قاسية وغير إنسانية".

تأتي أخبار الوفاة في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك للتصويت الرئيسي على مشروع قانون رواندا الرئيسي في وقت لاحق.

ويقضي المخطط بإرسال أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث يمكنهم طلب اللجوء.